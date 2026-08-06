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威振宮慶關聖帝君聖誕 主委攜綠營市長候選人推廣忠義精神與社會關懷

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
今天是關聖帝君的生日，位於桃園龜山的桃園威振宮也舉行祝壽團拜、平安自助餐及祝壽音樂會等系列慶典，由主委潘振豐（中）主持，包括大甲鎮瀾宮副董鄭銘坤（左二）、民進黨市長候選人黃世杰、龜山區市議員李宗豪等均到場。記者陳恩惠／攝影
今天是關聖帝君的生日，位於桃園龜山的桃園威振宮也舉行祝壽團拜、平安自助餐及祝壽音樂會等系列慶典，由主委潘振豐（中）主持，包括大甲鎮瀾宮副董鄭銘坤（左二）、民進黨市長候選人黃世杰、龜山區市議員李宗豪等均到場。記者陳恩惠／攝影

今天是農曆六月廿四日適逢關聖帝君過生日，桃園龜山的威振宮舉辦隆重的慶典活動，由主任委員潘振豐主持，邀請全國著名宮廟包括大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等共襄盛舉，現場香火鼎盛、氣氛莊嚴；綠營市長候選人黃世杰也代表賴清德總統贈「德威佑民」中堂，祝帝君聖誕千秋。

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主委潘振豐致詞表示，今是關聖帝君聖誕，宮內特別規劃一系列慶典為神尊祝壽，並廣邀各界宮廟代表參與，場面十分熱絡。他強調，這次活動核心目標在於弘揚關聖帝君「忠、孝、節、義」與「正氣」的精髓，宗教信仰不僅是心靈寄託，更應轉化為實質的社會服務，希望能集結各界人士力量，共同為社會弱勢族群盡一份心力，並成立「威振關懷慈善協會」關懷社會。

受邀出席的民進黨市長候選人黃世杰也對威振宮長期以來的貢獻表示肯定和敬佩。他說，威振宮歷任領導者皆十分虔誠，且宮方成立的「威震關懷慈善協會」表現亮眼，成功匯聚社會上的善念力量，投入弱勢與公益關懷活動。他認為，這種結合宗教淨化與社會扶助的工作，非常值得大力支持與推廣。

黃世杰強調，參與此活動不僅是為了彰顯關聖帝君「忠義」的教化作用，更是希望能落實對社會弱勢的照顧。他承諾，未來將推動公部門與民間力量的深度整合，確保桃園在追求經濟成長與城市發展的同時，社會上所有需要關懷的人都能得到妥善的照顧與制度保障。

慶典不僅展現信眾對關聖帝君的崇敬，更透過主委潘振豐與黃世杰的共同倡議，將傳統宗教信仰轉化為推動社會福利、關懷基層弱勢的溫暖力量。

位於桃園龜山的桃園威振宮為關聖帝君舉辦系列慶典。記者陳恩惠／攝影
位於桃園龜山的桃園威振宮為關聖帝君舉辦系列慶典。記者陳恩惠／攝影

民進黨桃市長候選人黃世杰今天也代表賴清德總統致贈「德威佑民」中堂，恭賀帝君聖誕千秋。自左至右分別是，大甲鎮瀾宮副董鄭銘坤、龜山市議員陳雅倫、黃世杰、主委潘振豐及龜山市議員李宗豪。記者陳恩惠／攝影
民進黨桃市長候選人黃世杰今天也代表賴清德總統致贈「德威佑民」中堂，恭賀帝君聖誕千秋。自左至右分別是，大甲鎮瀾宮副董鄭銘坤、龜山市議員陳雅倫、黃世杰、主委潘振豐及龜山市議員李宗豪。記者陳恩惠／攝影

綠營 黃世杰 大甲鎮瀾宮 2026九合一選舉 桃園市選舉

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