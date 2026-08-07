選情初探／雲林斗南鎮長選情三腳督 藍綠提名仍未知數

雲林縣年底斗南鎮長選戰呈現新局面，兩屆任滿的無黨籍鎮長沈暉勛，妻子歐月香投入選舉盼接棒，無黨籍議員簡慈坊、顏忠義也都表態參選，藍、綠暫未推人選就形成「三腳督」，競爭激烈，綠營先前也稱「不會缺席」，選情還是未知數。

一名熟知地方政壇人士分析，斗南向來以地方人脈、服務口碑為選舉主要競爭基礎，政黨色彩相對淡化，目前檯面上三名參選人皆無黨籍，選戰主軸將回歸基層經營、組織動員、施政願景，將是一場典型「地方勢力」選戰。

現任鎮長沈暉勛的妻子五十歲歐月香參選，掌握現任優勢，她指出丈夫從鎮民代表到鎮長，十五年來持續為地方建設努力，「我一路陪伴見證」，近七年來斗南建設成果逐漸展現，希望延續既有建設藍圖與施政方向，避免地方發展中斷。

現任縣議員簡慈坊的父親簡錦全曾任斗南鎮長、縣議員各兩屆，深耕基層，四十五歲的她歷任三屆縣議員，二○一八年轉戰鎮長失利後重返議會，如今二度選鎮長，她認為當議員看見更多地方需求，希望打造更安全、具特色的共融生活環境。

現任議員顏忠義曾任斗南鎮民代表，目前是第二任議員，也是恩主公慈善會理事長，長年投入公益及急難救助，累積基層支持，顏忠義直言投入鎮長選舉是多年來的人生規畫，自身服務歷練已趨成熟，希望以務實建設理念提升斗南競爭力。