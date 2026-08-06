賴總統點名台中是食安破口 媒體人曝他因1事壓力大：趁機打盧秀燕

賴清德總統昨以民進黨主席身分到台中召開行動中常會，批台中市長盧秀燕施政滿意度不理想，並指台中是食安破口。對此，資深媒體人董智森爆料，前總統蔡英文出手團結台東綠營，讓賴清德壓力很大，趁機到台中打盧秀燕。

盧秀燕昨反批，賴總統近一個月都沒再談及食安議題，到台中談選舉才「難得出門」，盼總統關心、管好食安，否則民眾會覺得全民選出的賴總統好像這個對民生議題不聞不問。

董智森今在政論節目「大新聞大爆卦」表示，民進黨行動中常會通常在很弱地方開，所有中常委都要移駕、傾全黨之力來壯大聲勢，賴領導大家到台中參加中常會，勢必要講出振奮人心的話，要打現任的盧秀燕，就把之前非洲豬瘟衍生廚餘之亂、近期食用油風暴拿出來講，結果讓人看破手腳。

董智森爆料，為什麼賴總統昨天壓力很大？因為蔡英文前天到台東整合成功，賴整合很久都沒有用，蔡一出馬就有用，還答應當陳瑩的競選總部主委，並由前立委劉櫂豪出任總幹事，「賴清德的壓力來自這裡，不是盧秀燕」，賴是趁機到台中打盧秀燕。

董智森強調，蔡英文此舉是「苦苦相逼」、這個相逼是2028，很清楚，是想跟賴總統互別苗頭，讓賴壓力很大，且賴很害怕年底選太難看，若選輸恐得辭掉黨主席。