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前往汐止再拜關公廟 李四川：加速汐止民生線打造30分鐘通勤生活圈

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
李四川今晚前往汐止玉泉宮與興善宮參拜，虔誠祈求關聖帝君庇佑國泰民安、風調雨順。圖／李四川競辦提供
李四川今晚前往汐止玉泉宮與興善宮參拜，虔誠祈求關聖帝君庇佑國泰民安、風調雨順。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今晚前往汐止玉泉宮與興善宮參拜，虔誠祈求關聖帝君庇佑國泰民安、風調雨順，李四川說，將全力推動捷運汐東線、汐止民生線，深化雙北共治，打造30分鐘通勤生活圈。

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今天關聖帝君誕辰，李四川今一早即前往新莊武聖廟參拜，晚間再到汐止區參拜玉泉宮與興善宮參拜，虔誠祈求關聖帝君庇佑國泰民安、風調雨順。

李四川汐止參香時，感謝在地宮廟長期以來對市府政務及社會弱勢的協助與關懷，針對汐止民眾關心的聯外交通，李四川在致詞中聚焦軌道建設的推動，他指出，汐止每日有上萬通勤族往返台北上班，大同路等主要幹道長期面臨塞車瓶頸，為改善通勤痛點，未來將與台北市長蔣萬安緊密合作，全力推進各項關鍵軌道建設。

李四川表示，將全力推動捷運汐東線延伸環狀線東環段，讓汐止居民可直達信義計畫區與台北市立動物園等地，並將推動輕軌延伸服務至深坑等區，未來也會加速推動汐止民生線，全面強化汐止交通路網。

李四川重申「雙北共治」發展願景，雙北必須緊密合作，「共治就能共榮、共好」，將透過跨市軌道網路的建構，打造30分鐘通勤生活圈，大幅提升新北市民生活品質與便利性。

今晚參拜立委廖先翔及國民黨新北市議員參選人何元楷、民眾黨新北市議員參選人陳語倢、台北市議員李明賢及國民黨台北市議員參選人陳冠安等人陪同展現人氣。

李四川今晚前往汐止玉泉宮與興善宮參拜，虔誠祈求關聖帝君庇佑國泰民安、風調雨順。圖／李四川競辦提供
李四川今晚前往汐止玉泉宮與興善宮參拜，虔誠祈求關聖帝君庇佑國泰民安、風調雨順。圖／李四川競辦提供

李四川今晚前往汐止玉泉宮與興善宮參拜，虔誠祈求關聖帝君庇佑國泰民安、風調雨順。圖／李四川競辦提供
李四川今晚前往汐止玉泉宮與興善宮參拜，虔誠祈求關聖帝君庇佑國泰民安、風調雨順。圖／李四川競辦提供

李四川今晚前往汐止玉泉宮與興善宮參拜，虔誠祈求關聖帝君庇佑國泰民安、風調雨順。圖／李四川競辦提供
李四川今晚前往汐止玉泉宮與興善宮參拜，虔誠祈求關聖帝君庇佑國泰民安、風調雨順。圖／李四川競辦提供

李四川 汐止民生線 2026九合一選舉 新北市選舉

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