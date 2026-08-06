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全網歪樓！台中美女刺客劉芩妤化身「制服妹」力挺通勤族 網友搶看

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤今發文關注交通政策，並貼上化身「制服妹」與公車站牌合照。圖／劉芩妤提供
民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤今發文關注交通政策，並貼上化身「制服妹」與公車站牌合照。圖／劉芩妤提供

台中水湳轉運中心公車月台今啟用，10線公車營運。民眾黨台中黨部發言人、西屯區市議員參選人劉芩妤今為此發文關注交通政策，並貼上化身「制服妹」與公車站牌合照美圖為通勤族發聲，瞬間引發網友熱議，成功讓交通議題「歪樓」爆紅。

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交通局指出，市府慶祝水湳轉運中心啟用，推出停車優惠方案，設有614席汽車位及1253席機車位，即日起至9月4日停車場全面免收停車費；即日起至今年12月5日，停車費享8折優惠，西屯區港尾里里民另可再享95折回饋。

劉芩妤指出，隨著台中人口增加、生活圈持續擴張，市民上班、上課及跨區移動的需求也越來越高，公共運輸必須跟上城市成長的速度。水湳轉運中心的啟用是台中公共運輸的重要一步，但硬體到位後，軟體的優化才是關鍵。

劉芩妤認為，台中下一階段應全面體檢公車路網，整併過度重疊的路線，並將運能精準投入班次不足的地區。她強調，「路線整併不是砍公車，而是把資源用在民眾真正需要的地方」。公車與捷運之間也應建立更便利的轉乘網絡，讓市民簡單、快速的轉乘，就能完成日常通勤。

劉芩妤強調，公共運輸不能只靠低票價吸引民眾，更重要的是做到「準時、可靠、方便」，她希望透過更具親和力的視覺與社群溝通，讓市民共同關注台中的交通改革，讓通勤族能真正「準時上班、安心上課」。

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