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助力嘉義市長選戰 蕭萬長任張啓楷競總榮譽主委送手表勉「珍惜時間」
前副總統蕭萬長加入嘉義市長選戰布局，正式出任前立委張啓楷競選總部榮譽主任委員。張啓楷今天表示，日前登門拜訪蕭萬長，除獲政治獻金捐款支持，蕭萬長也答應擔任榮譽主委，並以一只擔任行政院長期間製作的紀念手表相贈，勉勵他「珍惜時間、認真打拚」。
2026九合一選舉
張啓楷由民眾黨、國民黨共推投入2026嘉義市長選舉，他表示，蕭萬長是嘉義出身，這次答應出任競選總部榮譽主委，對競選團隊具有鼓舞作用。蕭萬長也叮嚀他，每分每秒都要把握，如同和時間賽跑，若有機會服務市民，更要加快腳步推動市政。
張啓楷轉述，蕭萬長談及嘉義市未來發展時認為，嘉義市「麻雀雖小、五臟俱全」，未來應在市長黃敏惠執政基礎上持續發展；蕭萬長也特別關心嘉義市經濟及產業發展議題。
張啓楷表示，因此他將「北港路產業廊帶計畫」列入政見，主張引進冷鏈、物流、長照及高科技低汙染產業，希望活化北港路兩側區域；另提出商圈「2+4」計畫，並支持持續推動高鐵嘉義站聯外軌道建設，作為嘉義市未來產業及交通發展的重要項目。
張啓楷近期也陸續提出社福政見，包括擴大敬老卡使用範圍、65歲以上長輩健保費由政府負擔，以及提高生育獎勵金等。其中生育獎勵金主張第一胎5萬元、第二胎10萬元、第三胎20萬元，另提出0至6歲兒童每年2萬元生日禮金。
張啓楷說，未來將以「顧市民、強教育、暢交通、拚經濟」作為主要政見方向，爭取市民支持；此次蕭萬長加入競選團隊後，也將依其「珍惜時間、認真打拚」的勉勵，把握選戰時間爭取認同。
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