參訪中角灣國際衝浪基地 李四川發布運動平權2.0政策

國民黨新北市長參選人李四川今日到金山中角灣國際衝浪基地參訪，他表示從小在海邊長大，一直在玩水，今天與台灣輪椅人協會代表交流輪椅衝浪及運動平權議題，同時發表「運動平權2.0」三大政見，將推動運動中心身障運動專區、打造輪椅友善運動環境、建構無障礙親海設施，讓所有市民不分年齡與身體條件，皆能自在、平等地享受運動樂趣。

李四川今日來到金山中角灣衝浪基地，與台灣輪椅人協會秘書長林鈺翔、輪椅籃球國手蘇駿及打造座式串聯衝浪板的「Vast」主理人楊博宇（Sam）共同交流，並實際感受輪椅使用者在海邊環境的困難。新北市議員戴湘儀、國民黨市議員參選人何元楷、民眾黨市議員參選人陳語倢皆出席。

李四川表示，衝浪對身障朋友來說，每次下水都是挑戰自我、突破限制，他也堅信，運動不該有界限，夢想也不該有界限，他將推動「運動平權2.0」，以三大政見持續打造新北成為友善、共融的運動城市。

李四川提出「運動平權2.0」三大政見包括：「一、 運動中心設置身障運動專區」，未來將在新北市各國民運動中心劃設「身障運動專區」，全面完善無障礙動線，並導入適合不同障別使用的專用運動器材，搭配專業運動指導員，確保身障朋友能獲得安心、安全的運動體驗。

「二、 打造輪椅友善運動環境」，從場館入口、停車空間、通行動線、觀賽席位到各項設備設施，李四川表示，擔任市長後將進行跨局處全面盤點與改善，營造真正友善的輪椅運動環境，讓使用輪椅的市民能自由進出場館、自在參與運動並安心觀賽。

「三、 打造無障礙親海環境」，李四川表示，未來將於金山中角灣等熱門沙灘廣設無障礙木棧道，大幅改善輪椅進入沙灘的通行動線，並積極結合輪椅衝浪等適應體育活動，讓身障朋友能安全親近海洋、體驗多元水域運動，打造「海洋無障礙、運動零距離」的新北海岸。

李四川表示，一座偉大的城市，在於能否讓每一位市民找到屬於自己的運動舞台，未來的城市藍圖，不僅要鼓勵更多身障朋友進入運動場館，更要確保每一位市民，都能自在參與及享受運動帶來的健康與快樂。

國民黨新北市長參選人李四川今日到金山中角灣國際衝浪基地參訪，並發表「運動平權2.0」政見，讓所有市民不分年齡與身體條件，皆能自在、平等地享受運動樂趣。圖／李四川競辦提供