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關注高雄石化業發展 柯志恩提3主張、賴瑞隆揭4策略

中央社／ 高雄6日電
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）。賴瑞隆辦公室提供／中央社
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）。賴瑞隆辦公室提供／中央社

高雄石化產業發展受關注，藍綠高雄市長參選人近日相繼與勞資代表會談。國民黨柯志恩今天提出3大主張，籲給予產業支持。民進黨賴瑞隆則主張4大策略，盼助石化等產業永續發展。

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柯志恩今天前往高雄市石化產業總工會座談。現場業者與勞工代表反映，近年石化業除面對中國大陸產能過剩、低價傾銷等威脅，對內還需負擔高電價、碳費及各類課稅；勞工則面臨資方可能關廠、工作權不保、中高齡再就業困難等考驗。

針對石化產業困境，柯志恩說，推動淨零轉型不能讓高雄成為代價，並提出「降負擔、保就業、助轉型」3大主張，包括推動能源、淨零政策合理配套；建立更完整的產業預警及勞工安全網；協助石化產業朝高值化、低碳化、智慧化發展。

柯志恩並表示，勞動部應將石化產業勞工納入僱用安定措施，成為「僱用安定措施」的第十個類別，才能展現政府護產業、顧勞工的態度。

賴瑞隆日前也與石化產業工會、廠商等代表座談，並提出「傳產高值化」4大策略，包括建立產業媒合平台，打造傳產升級高雄隊；研議與民間共同設立「高雄產業升級基金」並成立輔導團；成立先進材料與智慧製造驗證中心；推動重大投資在地採購機制，促進大廠與在地傳產合作。

賴瑞隆並指出，中央正研擬「中小微企業轉型升級發展條例」，以協助企業轉型。未來不能被動讓業者各自申請，應依產業需求量身規劃專案，並推動「跨界加值」，帶動整個聚落共同升級。

賴瑞隆強調，高雄製造業長年累積的技術與實力，是邁向全球產業新局的關鍵競爭力。「拚產業，更要顧勞工」，未來將整合政府、企業及勞工力量，推動基礎產業高值化，讓石化等產業能永續發展，守住高雄產業根基與勞工家庭。

國民黨高雄市長參選人柯志恩。聯合報系資料照
國民黨高雄市長參選人柯志恩。聯合報系資料照

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 賴瑞隆

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