「2026、2028都要贏」陳亭妃與市黨部開輔選會議 競選總部設永康

民進黨台南市黨部主委、副議長林志展今天率黨務主管與市長參選人陳亭妃餐敘、討論陸續上路的輔選規畫：陳亭妃表示，競選總部設在永康區鹽行里、組織架構已定即將運作。林志展呼籲黨公職不要有私心，個人利益置於國家政黨之上。

陳亭妃今天與林志展、市黨部執行長陳怡珍、副執行長李宗翰、周嘉韋等市議員出席，展現團結一致輔選決心。市黨部已兩次邀集立委、議會黨團開輔選會議，除競總預計10月成立，8月9日將再開輔選會議。

陳亭妃表示，市黨部統籌輔選，召開的會議都盡可能參加，目前市議會黨內同志的意見大都已整合，少數不同的想法，還需要時間來溝通。

陳亭妃表示，「民進黨2026要贏！2028更要贏！」她將與黨提名議員參選人成立市長議員聯合競選總部，永康競總將邀請總統賴清德擔任榮譽主委，市長黃偉哲任主委，黨籍立委、議長邱莉莉任副主委，林志展擔任總幹事，市黨部執行長陳怡珍任執行總幹事，市長傳承一棒接一棒，建設大台南。

林志展表示，陳亭妃選情穩定領先對手國民黨市長參選人謝龍介，也樂觀期待議員當選席次只會多不會少、在議會過半。但選情瞬息萬變、絕不能鬆懈。

林志展說，市黨部任務就是輔選下屆台南市長、議員選舉，以「2026、2028都要贏」為目標。2026、2028選戰一起打拚輔選，展現民進黨面對下次總統、立委選舉整體布局，黨內團結一致、攜手前進的決心。