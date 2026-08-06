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參訪亞創中心 劉建國：雲嘉共創無人機產業廊帶

中央社／ 嘉義縣6日電

民進黨提名雲林縣長參選人劉建國今天參訪嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，提出雲林要發展無人機產業鏈政見，並與嘉義共同打造無人機產業廊帶，提升雲嘉競爭力。

2026九合一選舉

劉建國今天率團隊拜會嘉義縣長翁章梁，參訪悠沃農場、蒜頭糖廠5G文化科技創新基地及亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心），深入了解嘉義縣近年推動智慧農業、文化科技、AI應用及無人機產業聚落的成果，並就產業發展與區域合作交換意見。

劉建國接受媒體聯訪表示，今天來嘉義只有一個目的，就是學習、請益，把嘉義成功的經驗帶回雲林。他指出，翁章梁上任後，帶領嘉義縣打造六大產業園區，積極發展科技、無人機、航太等新興產業，帶動總產值新台幣1800億以上，創造3萬個就業機會。

劉建國並提出三項產業政見。第一，打造「AI無人機新創產業園區」，結合虎尾科技大學、雲林科技大學及在地產業能量，發展無人機研發、測試、人才培育及完整產業鏈，與嘉義共同打造雲嘉無人機產業廊帶。

第二，打造「一區域、一AI青創基地」，活化閒置空間，結合AI、數位科技及地方特色產業，提供青年創業空間、設備、師資及市場媒合，協助青年創業、取得第一張訂單。

第三，打造「AI農業雙技園區」，結合科技與生技，導入AI、智慧農機、冷鏈、加工、品牌及外銷，讓農業從拚產量升級為拚價值，讓農民不只種得好，更賣得好，不只豐收，更要豐利。

劉建國強調，推動雲林從農業大縣升級為智慧農業、AI科技及無人機產業的重要基地，讓企業願意投資、青年願意留下、人才願意回流，真正實現「勇敢轉型、新雲林、新幸福、新未來」。

翁章梁表示，嘉義縣與雲林縣是緊密相連的共同生活圈，兩縣民眾在就學、就業、就醫及產業發展上往來密切，未來在智慧農業、AI科技、無人機產業及人才培育等領域，都具有高度互補與合作潛力。只要兩縣攜手合作、資源共享，就能發揮區域整合效益，共同提升雲嘉整體競爭力。

無人機 劉建國 嘉義 2026九合一選舉

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