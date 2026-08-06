蔣萬安聲勢上漲 藍營「共主」有可能換人？

隨著2026年地方大選逐漸白熱化，近期情勢也牽動藍營2028年總統大選的政治布局。7月25日號召數萬人上凱道集會怒吼、中聯致癌油事件拋出倒閣倡議，台北市長蔣萬安鋒芒畢露，最新的坊間民調更顯示，最適合藍營角逐2028年總統大選的候選人中，蔣萬安鶴立雞群排行第一，勝過台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文等人，似乎已成為近期的藍營新共主。

過往蔣萬安的形象溫和，但在前陣子的「財劃法」修法風波中，一改溫文儒雅的面貌，成為藍營新戰神，近期更在中聯致癌油事件爆發後，一舉成為藍營內部最夯的當紅炸子雞，除了雙北有意參選議員的候選人，紛紛掛起跟蔣萬安的合照外，這樣的政治行情甚至外擴到桃園市，讓蔣萬安乘風高飛，成為目前藍營內最具能量的政治人物。

蔣萬安改變人設，提前布局未來政治路

「蔣萬安在中聯毒油事件的表態中，具有非常好的政治敏感度，」台北大學公行系教授劉嘉薇分析，從蔣萬安再次提出「倒閣說」，再到725成功號召數萬人走上凱道，顯示蔣萬安已是目前藍營的「共主之一，」其政治地位較過往來的更加穩固，這樣的自信，可能代表蔣萬安認為2026年的台北市長選舉幾乎已勝券在握，因此轉而搶攻中央議題。

相較另一位藍營2028年的潛在總統候選人盧秀燕，在議題主導權的掌控上，則明顯弱於蔣萬安。劉嘉薇觀察，過去關於2028年，盧秀燕基本上是從不表態，但在蔣萬安冒出頭後，盧陣營這邊似乎開始「比較急」，還透過幕僚放風說「不會讓大家失望」，顯示共主地位隱然在慢慢流動中。她認為，這一方面是盧秀燕仍維持溫和的人設，二方面是台中市畢竟不是首都，這兩項因素疊加下，輿論的關注焦點自然而然就會轉向蔣萬安。

「看起來蔣萬安確實有想要爭取大位的動機，不管目標是不是盧秀燕，」成功大學政治系教授王宏仁分析，從蔣萬安號召萬人上凱道，再到盧陣營釋出「卸任後不會讓人失望」的訊息，顯示蔣盧雙方陣營，都已開始出現提前布局2028年的動作。例如蔣萬安，過去在全國的聲量略遜於盧秀燕，因此透過凱道遊行等政治集會，去拉抬自己的知名度與政治能量；而盧秀燕在面對競爭，對於未來的政治動向也不再模糊以對，也喊出「2026年倒閣、2028年倒賴」的競選口號。

「蔣萬安在中聯毒油事件的表態中，具有非常好的政治敏感度，」台北大學公行系教授劉嘉薇分析。遠見記者蘇義傑／攝

2028年誰出馬，要看2026年這兩項成績

至於2028年藍營最終由誰出馬，關鍵還是在2026年選戰打得如何，除了各自的本命區台北市、台中市盤踞的怎樣，另一個觀察點就是蔣盧的輔選實力。劉嘉薇說，雙方都會把2026年地方大選，是為自己政治生命的延續戰，雙方都在北台灣、中台灣積極輔選，以她所在的新北市為例，不少議員候選人的看板同時掛李四川（藍營新北市長候選人）、蔣萬安兩人，形成罕見的「兩位母雞共同拉抬小雞」的畫面，也代表這些議員候選人都已嗅到政治敏感度，認為看板掛蔣萬安，對自己後續的政治路較為有利。

她認為，觀察蔣萬安後續的政治行情，除了看輔選實力，若本命區台北市在年底選戰的得票數能來到六成以上，就可拿到2028年大選的門票。至於盧秀燕，關鍵看點是這次選戰中藍營的艱困選區彰化縣，若盧秀燕能在這場高度混沌的戰場上助選得分，對自己接著向上挑戰大位，就會有很大的幫助。

蔣盧誰出馬都有助藍白合，兩岸路線是挑戰

王宏仁也指出，2028年藍營不管是誰出馬，蔣萬安跟盧秀燕的高人氣，讓他們在「藍白合」的過程中不至於有太大的問題，2028年的選戰，可能不再有2024年的「三腳督」狀況，這對綠營來說會是相當大的挑戰。但縱使在野陣營能完成整合，2028年對藍營來說也不一定可以高枕無憂，因為最終若是蔣萬安出馬，藍營可能再現2019年時任高雄市長韓國瑜「帶職參選」的困境；另外，藍營內部的兩岸論述若還是模糊不清，不管是蔣萬安或盧秀燕，都可能重現2024年新北市長侯友宜出馬時的問題。

回顧2024年總統大選，王宏仁說，當時侯友宜也是藍營內部的民調第一人，但當真正投入總統大選時，卻被發現侯針對兩岸議題，根本還沒準備好。近兩年來，盧秀燕已赴美2次（2024年10天、2026年11天），王宏仁分析，這顯示盧秀燕已在針對兩岸與國際關係進行補課，避免重蹈先前的侯友宜覆轍。但目前藍營內部的兩岸路線仍模糊不清，鄭麗文為首的黨中央明顯較親中，若到時候藍營候選人提出的兩岸論述與黨中央不同，如何在走中間路線爭取中間選民的同時，同時爭取黨內的認同，都將是兩人挑戰大位的另一個難關。