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蔡英文為何親任陳瑩競總主委？尹乃菁指台東縣長選舉不尋常：背後有更大戰略

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡英文全台各地趴趴走輔選，圖為蔡英文到台東，宣布將出任陳瑩（右）競選總部主委。 圖／取自蔡英文臉書
蔡英文全台各地趴趴走輔選，圖為蔡英文到台東，宣布將出任陳瑩（右）競選總部主委。 圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文日前赴台東，出席民進黨台東縣長參選人陳瑩競選總部成立大會，並宣布親自擔任競選總部主任委員。原本表態投入縣長選戰、後來宣布退選的前立委劉櫂豪，則接下競選總幹事一職，象徵台東綠營完成整合。對此，媒體人尹乃菁分析，蔡英文此次親自出任競總主委「相當不尋常」，除了地方選舉考量，也可能牽動民進黨後續政治布局。

2026九合一選舉

蔡英文親自操盤台東選戰 尹乃菁：罕見出手值得關注

尹乃菁5日在TVBS政論節目《少康戰情室》表示，蔡英文不僅公開力挺陳瑩參選，還成功整合前立委劉櫂豪，這樣的安排在民進黨內並不常見，因此格外受到關注。

她指出，國民黨長期深耕台東，現任台東縣長饒慶鈴長期執政非常優秀，而藍營的參選人吳秀華具有地方經營優勢，不過近期家族相關爭議，可能對選情帶來一定影響。

尹乃菁：台東若翻轉 東台灣政治版圖將出現變化

尹乃菁分析，台東向來是藍營優勢選區，但民進黨近年持續投入地方資源，陳瑩擔任立委期間也爭取不少建設及補助，而且還有很多都加碼，顯示綠營始終認為台東仍具有經營空間。

她認為，蔡英文此時親自擔任陳瑩競選總部主委，未必代表民進黨已掌握勝算，但只要能讓選情縮小差距，甚至有機會翻轉結果，都可能改變東台灣政治版圖，因此這場選戰的重要性不容小覷。

整合地方勢力 蔡英文黨內影響力再受檢視

除了台東選情外，尹乃菁也認為，蔡英文此次出手具有黨內整合的象徵意義。她表示，即使民進黨最終未能拿下台東縣長，只要完成整合、提升得票表現，仍可再次展現蔡英文在黨內的協調能力，以及跨派系整合的政治影響力。

她進一步分析，若民進黨在2026地方選舉成績不如預期，尤其在部分關鍵縣市失利，勢必牽動後續政治布局，假設連高雄市長選舉，賴瑞隆也輸掉了的話，更可能增加賴清德未來尋求連任時面臨的挑戰。

2026九合一選舉 陳瑩 劉櫂豪 台東縣選舉

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