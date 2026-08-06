鶯歌在地百年陶瓷企業力挺 盼蘇巧慧當市長

2026選戰逼近，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布社群影片，鶯歌在地的「新旺集瓷」品牌總監吳佳樺獻聲力挺蘇巧慧，感謝蘇巧慧這十年來對文化產業的幫忙，讓他們在遇到品牌發展瓶頸時，得到輔導資源的挹注，讓品牌能繼續向前走。

鶯歌的「新旺集瓷」前身是創立於1926年的協興製瓦工場，至今已有百年歷史，曾榮獲GOOD DESIGN Best 100產業社會貢獻獎。

經歷四代傳承，由營運長許世鋼與妻子品牌總監吳佳樺，主導轉型與品牌重塑，以第二代窯場經營者許新旺先生之名為起點，延伸至第四代所創設計品牌集瓷cocera，共構一個以產地為本、致力於產業知識傳遞與手作精神延續的創新空間。

新旺集瓷品牌總監吳佳樺表示，她自己就是「鶯歌媳婦」，他們夫婦自己開一間店、一間公司，雖然好像有一些經營的策略或想法，但似乎就是沒有辦法有一個更好的前進。當自己的品牌遇到一些瓶頸時，「我們這時候去諮詢了巧慧姐」，蘇巧慧不但提供意見，更促成了一些輔導資源的專案。後來不管他們何時有需要，「蘇巧慧都會親自來一趟。」

吳佳樺說，蘇巧慧的團隊很厲害，可以領導這個團隊的走向和風格的蘇巧慧更厲害。她非常感謝蘇巧慧在她人生這十年裡，帶來很大的影響與指導，就像是一位很厲害的「超人」，隨時在後面支持著。

吳佳樺也提到，因為蘇巧慧是如此溫暖，她在2023年還背著孩子去陪她登記參選立法委員，這對於當時處在育兒狀態、正準備回到職場的自己是很大的鼓勵，讓她相信即使是忙碌的媽媽，也可以進一步參與公共事務、為眾人努力。「我支持了巧慧，我覺得她也相對地支持了我人生上應該有的人生態度。」

吳佳樺最後也為蘇巧慧大喊加油，「妳一定要加油，當上新北市市長！加油！」