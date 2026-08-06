快訊

Google又砍！Gmail神功能2027年起停止支援

台股高點震盪激化四貸同堂衝擊 金管會監理仍有二大面向有待強化

白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

聽新聞
0:00 / 0:00

影／東發號簽名風波 沈伯洋：那面牆不該成為爭執的場所

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
對於在饒河街夜市東發號牆上簽名引起的風波，沈伯洋表示店家看起來也是迫於壓力，畢竟有很多網路的出征和一星的評論，無論如何，那面牆不應該成為一個爭執的場所。記者邱德祥／攝影
對於在饒河街夜市東發號牆上簽名引起的風波，沈伯洋表示店家看起來也是迫於壓力，畢竟有很多網路的出征和一星的評論，無論如何，那面牆不應該成為一個爭執的場所。記者邱德祥／攝影

台北市長參選人沈伯洋今天在民進黨台北市黨部舉行巡洋監兵招募活動，要號召千人監票大隊投入年底的1128選舉，民進黨台北市黨部主委吳沛憶和青年部主任黃聖文陪同。

2026九合一選舉

對於在饒河街夜市東發號牆上簽名引起的風波，沈伯洋表示店家看起來也是迫於壓力，畢竟有很多網路的出征和一星的評論，無論如何那面牆不應該成為一個爭執的場所。東發號是非常認真，而且一直把顧客擺在第一位的老店，希望大家還是能夠繼續支持，因為畢竟這也是自己從小吃到大的，他的油飯，他的麵線，他的肉羹都還是非常的好吃，所以希望大家還是能夠支持這樣的店家，才是最重要的。

對於徐巧蕊呼籲支持者不要出征店家，沈伯洋反諷徐巧蕊到現在都還沒有醒過來，都還在做夢。沈伯洋說去年的公民行動到現在，都已經一年了，大家都已經move on，就只有他們一天到晚都還在提大罷免，真的是非常的奇怪，今天大家對於這一個店家給予支持，又或者今天大家因為這一個店家的行動，有時候感到難過，這都是市民的聲音，看起來徐巧芯只要對於市民的聲音不滿意，對於店家的聲音不滿意，就動輒要貼上青鳥的標籤，其實是非常不合適的舉動，在民主社會大家都有表達意見的權利，也不應該什麼事情都直接貼上標籤。

沈伯洋 台北市長 吳沛憶 2026九合一選舉

延伸閱讀

東發號遭灌負評簽名全塗銷！徐巧芯籲別出征 沈伯洋：店家的牆不需變戰場

東發號麵線「蓋簽名」引網路負評 沈伯洋喊話蔣萬安：別波及無辜店家

沈伯洋喊話蔣萬安「刷負評是紅線」他舉罷團霸凌店家嗆：怎麼有臉喊

告別傳統！綠營招募千名「巡洋監兵」 沈伯洋：成為台北眼睛

相關新聞

麵線老店東發號「菜單蓋簽名」遭留一星負評...蔣萬安大氣回應

饒河夜市麵線老店東發號日前邀民進黨北市長參選人沈伯洋簽名，被發現業者使用菜單遮住市長蔣萬安4年前簽名，引論戰。蔣萬安今天也發聲了，表示「不管是麵線還是油飯，我都很喜歡。」持續歡迎所有民眾到台北市夜市、商圈走走逛逛消費，品嘗在地美食。

「東發號」簽名牆名字被塗掉 沈伯洋：那面牆不應成為爭執場所

台北市饒河夜市麵線老店「東發號」簽名議題延燒，店家最近將北市長蔣萬安、綠營市長參選人沈伯洋簽名塗掉。沈伯洋今出席記者會受訪表示，店家可能是迫於壓力，畢竟遭到網路上的出征、留一星評論，但那面牆都不應該成為這樣爭執的場所；東發號是非常認真，把顧客擺在第一位的老店，還是希望大家能夠支持店家。

陪伴30年關公像贈李四川 侯友宜：關公精神祝福我兄弟為人民努力做事

今天是關聖帝君聖誕，國民黨新北市長參選人李四川一早到新莊武聖廟參拜，透露自己辦公室內也供奉著一尊關聖帝君聖像，是市長侯友宜市長傳承給他。侯友宜說，帶著關公的精神，「我祝福我的兄弟能夠一切順利，為人民努力做事，加油。」

影／台肥案有解...謝國樑稱國營事業助選不意外 童子瑋：亡羊補牢

台肥委外經營基隆六合停車場停業爭議，因為台肥未提供停車業者土地使用租約致新停車場案拖了近1年，仍未獲市府停車場證許可，但昨夜民進黨市長參選人童子瑋邀台肥高層協調，同意出具租約讓全案有解。市長謝國樑說，「中央部會、國營事業助選不意外」；童子瑋則說，「亡羊補牢、猶未遲也」。

告別傳統！綠營招募千名「巡洋監兵」 沈伯洋：成為台北眼睛

民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊推出千人規模計畫「巡洋監兵」，今天舉辦說明記者會，民進黨北市黨部主委吳沛憶表示，以往北市黨部是由議員、里長、黨公職協助推薦監票員，這首次與參選人辦公室向公民招募，只要符合18歲以上、72歲以下民眾可以來報名，「加入巡洋尖兵、成為台北的眼睛。」

莊競程端早療政見 推兒童輔具媒合平台、檢討社福採購

民進黨新竹市長參選人莊競程持續端出社福政見，昨出席心路基金會早療中心畢業典禮時宣布，未來若當選市長，將推動「兒童輔具媒合平台」，並全面檢討社福採購流程，降低社福團體營運負擔，強化新竹市早期療育支持系統。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。