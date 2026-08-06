影／東發號簽名風波 沈伯洋：那面牆不該成為爭執的場所

台北市長參選人沈伯洋今天在民進黨台北市黨部舉行巡洋監兵招募活動，要號召千人監票大隊投入年底的1128選舉，民進黨台北市黨部主委吳沛憶和青年部主任黃聖文陪同。

對於在饒河街夜市東發號牆上簽名引起的風波，沈伯洋表示店家看起來也是迫於壓力，畢竟有很多網路的出征和一星的評論，無論如何那面牆不應該成為一個爭執的場所。東發號是非常認真，而且一直把顧客擺在第一位的老店，希望大家還是能夠繼續支持，因為畢竟這也是自己從小吃到大的，他的油飯，他的麵線，他的肉羹都還是非常的好吃，所以希望大家還是能夠支持這樣的店家，才是最重要的。

對於徐巧蕊呼籲支持者不要出征店家，沈伯洋反諷徐巧蕊到現在都還沒有醒過來，都還在做夢。沈伯洋說去年的公民行動到現在，都已經一年了，大家都已經move on，就只有他們一天到晚都還在提大罷免，真的是非常的奇怪，今天大家對於這一個店家給予支持，又或者今天大家因為這一個店家的行動，有時候感到難過，這都是市民的聲音，看起來徐巧芯只要對於市民的聲音不滿意，對於店家的聲音不滿意，就動輒要貼上青鳥的標籤，其實是非常不合適的舉動，在民主社會大家都有表達意見的權利，也不應該什麼事情都直接貼上標籤。