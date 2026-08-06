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連兩天參加「大溪大禧」關聖帝君誕辰慶典遶境 黃世杰：越在地越國際

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃世杰參加「大溪大禧」關聖帝君誕辰繞境，與桃園副市長蘇俊賓同框。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰參加「大溪大禧」關聖帝君誕辰繞境，與桃園副市長蘇俊賓同框。圖／黃世杰競選總部提供

民進黨桃園市長候選人黃世杰昨晚、今日上午在議員陳治文等人陪同下，接連參加大溪普濟堂關聖帝君聖誕繞境慶典、「大溪大禧」系列活動等，並強調他始終相信「越在地、越國際」，未來擔任市長，要重新擦亮「大溪大禧」品牌，整合行銷桃園其他文化重鎮，讓桃園站上世界舞台。

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黃世杰說，從昨天晚上到今天早上，他都在大溪參加關聖帝君聖誕，用最虔誠的心情，深入地方事務，見到很多在外的大溪遊子歸來，參與遶境並參拜，這種萬眾一心齊聚的氛圍很感動，加上晚風吹拂、香火繚繞、燈光美景到位，讓他覺得是非常神聖的時刻，也替他在選舉過程中補充能量。

黃世杰談到，2018年鄭文燦任桃園市長將相關傳統宗教慶典，結合地方街區，打造「大溪大禧」品牌，盼能吸引海內外遊客一起體驗大溪人的「第二個過年」，如今活動越辦越熱鬧，無論從活動規畫、周邊配套、行銷宣傳都可以再優化，他有信心未來擔任市長，一定可以讓大溪大禧的品牌發揚光大，成為國際友人都喜歡來的活動，更是桃園觀光與民俗文化的品牌。

黃世杰也表示，他觀察到兩天的活動有相當多年輕人參與，這是相當值得敬佩的，未來也會領導市府團隊，推動文化復振與傳承，以實質作為給予協助。現今國際社會越來越關注台灣，桃園更是擁有最大國際機場的國門，他始終相信「越在地、越國際」，他會整合大溪以及其他桃園文化重鎮，並且透過專業整合行銷，讓桃園站上世界舞台。

黃世杰參加大溪普濟堂關聖帝君誕辰遶境，感受在地文化與年輕人回鄉「第二個過年」的熱鬧氣氛。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰參加大溪普濟堂關聖帝君誕辰遶境，感受在地文化與年輕人回鄉「第二個過年」的熱鬧氣氛。圖／黃世杰競選總部提供

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