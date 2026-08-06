聽新聞
0:00 / 0:00
陪伴30年關公像贈李四川 侯友宜：關公精神祝福我兄弟為人民努力做事
今天是關聖帝君聖誕，國民黨新北市長參選人李四川一早到新莊武聖廟參拜，透露自己辦公室內也供奉著一尊關聖帝君聖像，是市長侯友宜市長傳承給他。侯友宜說，帶著關公的精神，「我祝福我的兄弟能夠一切順利，為人民努力做事，加油。」
2026九合一選舉
侯友宜今天到瑞芳區參加行動治理座談，受訪時媒體詢問今天是關聖帝君聖誕，李四川稍早的臉書發文提到市長有一尊關公像，現在擺在李四川的競選辦公室，是市長傳承給他的。
侯友宜說，這一尊關公已經非常多年供奉在他的辦公室，那這麼多年來跟他一起面對克服所有的困難跟挑戰，就像關公的精神一樣，是一個忠義、承擔、勇敢、負責、誠信，帶著關公的精神，祝福他的兄弟能夠一切順利，為人民努力做事，加油。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。