今天是關聖帝君聖誕，國民黨新北市長參選人李四川一早到新莊武聖廟參拜，透露自己辦公室內也供奉著一尊關聖帝君聖像，是市長侯友宜市長傳承給他。侯友宜說，帶著關公的精神，「我祝福我的兄弟能夠一切順利，為人民努力做事，加油。」

侯友宜今天到瑞芳區參加行動治理座談，受訪時媒體詢問今天是關聖帝君聖誕，李四川稍早的臉書發文提到市長有一尊關公像，現在擺在李四川的競選辦公室，是市長傳承給他的。

侯友宜說，這一尊關公已經非常多年供奉在他的辦公室，那這麼多年來跟他一起面對克服所有的困難跟挑戰，就像關公的精神一樣，是一個忠義、承擔、勇敢、負責、誠信，帶著關公的精神，祝福他的兄弟能夠一切順利，為人民努力做事，加油。

陪伴30年關公像贈李四川，侯友宜：關公精神祝福我兄弟為人民努力做事。記者游明煌／攝影