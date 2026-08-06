「東發號」簽名牆名字被塗掉 沈伯洋：那面牆不應成為爭執場所

台北市饒河夜市麵線老店「東發號」簽名議題延燒，店家最近將北市長蔣萬安、綠營市長參選人沈伯洋簽名塗掉。沈伯洋今出席記者會受訪表示，店家可能是迫於壓力，畢竟遭到網路上的出征、留一星評論，但那面牆都不應該成為這樣爭執的場所；東發號是非常認真，把顧客擺在第一位的老店，還是希望大家能夠支持店家。

沈伯洋認為，市民可能支持店家，或者對於店家的行為感到難過，種種都是市民聲音。而徐巧芯又稱「沒有必要和大罷免動不動出征別人的青鳥一樣。」他也說，動輒要貼上青鳥標籤，非常不合適的舉動。

他說，民主社會大家都有表達意見的權利，不應該什麼事都貼上這樣標籤，好比現在關心兒虐、遮陽傘預算濫用、北市府對於麥當勞性侵案處理怠惰、樹木遭濫砍等，這些都要被徐巧芯貼標籤嗎？

媒體問到，網友建議沈去北市虐童案的幼兒園簽名。沈伯洋回應，這當然是網友玩笑話，但感受到的是市民對於這樣的問題很注重，過去3年有8起重大兒虐案，100多名學童受害、600多次的不當管教事件。近期的虐童幼稚園還有市長親筆的推薦函。

吳沛憶補充，沈伯洋當天去饒河夜市時，攤商、民眾們反應都很熱烈，走了整整三個半小時，非常感謝攤商們給予團隊熱情的招待跟接待，她也希望藉此呼籲，不管是哪一方的候選人，選舉過程中都有理性討論跟自由表態的空間。不管支持哪位參選人，也或許是我們的支持者，都希望不要有出征的狀況。

她說，反倒是最近北市府，對於議員監督時，包含營養午餐流標等，市府卻動用行政資源在出征市議員，這是很不好的示範，這也是過去幾屆北市選舉中很少見。希望大家可以來理性，維持一個良好的選風。