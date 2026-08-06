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影／台肥案有解...謝國樑稱國營事業助選不意外 童子瑋：亡羊補牢

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台肥租約解讀，謝國樑（左）：國營事業助選不意外，童子瑋（右）：亡羊補牢猶未遲也。記者游明煌／攝影
台肥租約解讀，謝國樑（左）：國營事業助選不意外，童子瑋（右）：亡羊補牢猶未遲也。記者游明煌／攝影

台肥委外經營基隆六合停車場停業爭議，因為台肥未提供停車業者土地使用租約致新停車場案拖了近1年，仍未獲市府停車場證許可，但昨夜民進黨市長參選人童子瑋邀台肥高層協調，同意出具租約讓全案有解。市長謝國樑說，「中央部會、國營事業助選不意外」；童子瑋則說，「亡羊補牢、猶未遲也」。

2026九合一選舉

媒體詢問六合停車場案拖近1年，台肥一直沒有提供租約，昨晚突說全力配合，是否覺得中央單位有不同考量？謝國樑回應說，他也呼籲市民朋友特別注意這樣的情況，未來會看到中央部會、國營事業會「排隊」，就像大家常去的鼎泰豐餐廳排隊一樣，來幫基隆助選、幫基隆讚聲、 幫基隆護航。

謝國樑意有所指表示，這個大家都可以看到，大家也不要意外，有愈來愈多的國營事業未來會跳出來做這樣的事情。

議長童子瑋對市長談話回應表示，「亡羊補牢、猶未遲也」。市長說如有租約、一周可發證，完全證明去年一整年都有租約但沒發證的狀況，是市府行政效能的問題，一周的事情去年辦一年都沒能辦好，應該要加油。他會請各方盡速處理，確保市民的停車權益。

童子瑋表示，停車場是停車場，其他案是其他案，兩塊土地的地號、租約、業者都不同，請市府不要問A回B，會模糊焦點，不利公共政策討論。

台肥副總鍾俊銘昨天說，感謝童議長協調關心，台肥是上市民營公司，要兼顧公司的治理、股東的權益及依法管理土地的責任，重視當地民眾需求及公共利益、社會責任，經大家協調，台肥經審慎評估，同意辦理後續租賃事宜，解決大家的問題。富山負責人張仲霆表示，有意願再經營六合停車場，但停車證申請沒有下文，請議長再協助關心。

台肥 謝國樑 童子瑋 2026九合一選舉

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