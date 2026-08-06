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告別傳統！綠營招募千名「巡洋監兵」 沈伯洋：成為台北眼睛

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市黨部主委吳沛憶（右2）表示，以往北市黨部是由議員、里長、黨公職協助推薦監票員，這首次與參選人辦公室向公民招募。記者邱書昱／攝影
民進黨北市黨部主委吳沛憶（右2）表示，以往北市黨部是由議員、里長、黨公職協助推薦監票員，這首次與參選人辦公室向公民招募。記者邱書昱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊推出千人規模計畫「巡洋監兵」，今天舉辦說明記者會，民進黨北市黨部主委吳沛憶表示，以往北市黨部是由議員、里長、黨公職協助推薦監票員，這首次與參選人辦公室向公民招募，只要符合18歲以上、72歲以下民眾可以來報名，「加入巡洋尖兵、成為台北的眼睛。」

2026九合一選舉

吳沛憶說，過去監票員是選委會邀請每個政黨推薦，在每個投開票所在現場監票。北市黨部都是議員、里長及黨公職協助推薦，今年是首次和沈伯洋競選辦公室向公民招募，因為沈伯洋是大家的市長，希望這一年北市選舉，是全民一起參與。

她說，報名方式為加入沈伯洋的官方Line帳號，之後點選伯洋之友，再點選「成為巡洋監兵」就能報名加入招募計畫。表單裡面填寫選委會所需要的資料，包含身分證正反面影本，交由市黨部初步審核，大家都有符合資格就會送交到選委會，會成為台北市民進黨推薦的監票員。

不過，吳沛憶提到，監票員會需要年滿18歲限制，最年長則是招募到民國43年以後，43年之前的長輩主要是擔心當天太累。她也說，自己在中央黨部時候，也是在民主學院監票員培訓種子講師，民進黨長期都在做監票員的培訓，因為除了北市外，過去選舉時或多或少會有爭議事件，還是希望台灣有乾淨透明選風。

吳沛憶說，民眾報名監票員後，會由北市黨部遞交資料給區公所選委會，會收到相關聯絡，另外，沈伯洋團隊也會有監票員培訓課程，約在10月時會有巡洋監兵的上課。

沈伯洋現場也替第一批「巡洋監兵」貼上Logo貼紙。他說，「巡洋監兵」活動是對民主的參與十分重要，每到選舉都會有很多國外智庫、學術研究的關選團，主要是台灣民主制度非常特別，過去曾有投票過程斷電等狀況，也造就有監票員這樣韌性的國家。所以現在會由各政黨推薦監票人員。

他說，地方選舉不只是市長選舉，還有25位加1位的議員選舉，所涉及的是整個投票網絡，需要非常多監票員。這次是希望有千人規模計畫，更多人投身民主並藉此感受如何守護台灣民主。身邊很多參與政治的朋友，最早啟蒙都是擔任監票人員，再慢慢走到體制內從事政治活動。

沈伯洋說，如果覺得台灣民主值得守護、台灣民主得來不易，想要開始參與守護民主行動，歡迎加入官方Line，同時也會有講座課程，確保當天發現什麼樣的情形，應該要反應，程序上面做到民主，程序上做到正義。

沈伯洋現場也替第一批「巡洋監兵」貼上Logo貼紙。記者邱書昱／攝影
沈伯洋現場也替第一批「巡洋監兵」貼上Logo貼紙。記者邱書昱／攝影

沈伯洋 綠營 眼睛 2026九合一選舉

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