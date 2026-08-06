莊競程端早療政見 推兒童輔具媒合平台、檢討社福採購

民進黨新竹市長參選人莊競程持續端出社福政見，昨出席心路基金會早療中心畢業典禮時宣布，未來若當選市長，將推動「兒童輔具媒合平台」，並全面檢討社福採購流程，降低社福團體營運負擔，強化新竹市早期療育支持系統。

莊競程表示，每位孩子都是家庭最珍貴的寶貝，尤其早療家庭更需要政府與社會的陪伴。莊競程承諾，未來若擔任市長，他一定會建立更完善的早期療育支持系統，不僅照顧孩子，也要扮演家長和社福團體最堅強的後盾。

莊競程指出，目前早療體系仍面臨不少挑戰，包括專業人力招募不易以及營運負擔沉重，專屬「兒童」的輔具資源也相對不足。莊競程說，現有輔具多以成人需求為主，兒童輔具多需特殊訂製，租金也高於成人，造成家長往往需耗費更多時間與成本，才能順利媒合適合孩子的設備。

莊競程表示，他若當選市長，一定會積極整合醫療、社福及民間資源，建立「兒童輔具媒合平台」，協助早療家庭更容易取得合適的輔具，減輕家長負擔並擴大資源再利用的效益。

莊競程也提及，除了早療領域，新竹市政府委託民間辦理的社福業務相當廣泛。他承諾，未來將重新檢討相關採購流程，在辦理採購前也一定會廣邀社福團體溝通協商，不再把服務成本轉嫁給民間社福團體，相關經列編費也要參考市場實際行情，才能真正協助第一線服務單位穩定營運，並留住更多專業人才投入。

莊競程說，孩子的成長只有一次，早期療育更是影響孩子未來發展的重要關鍵，政府投入更多心力，建立更完善的支持體系責無旁貸。此外，他也感謝心路基金會新竹分會長期投入發展遲緩及身心障礙兒童的早期療育與預防工作，陪伴無數家庭走過成長關鍵期，並祝福今年畢業的孩子健康平安、快樂長大。

莊競程指出，目前早療體系仍面臨不少挑戰，包括專業人力招募不易以及營運負擔沉重，專屬「兒童」的輔具資源也相對不足。圖／民進黨新竹市黨部提供