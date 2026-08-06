遭檢舉到陽明交大內拍選舉片疑失中立　莊競程辦公室：未著背心未造勢

年底新竹市長選戰逐漸升溫，民進黨市長參選人莊競程遭民眾檢舉，頻以「綠營新竹市長候選人」身分到陽明交大校內各實驗室、研究室與辦公室內跑行程、拍攝選舉相關宣傳短片並公開對外播放，挑戰校園中立界線；對此，莊競程競選辦公室表示，莊競程進入校園均未著競選背心，也未從事競選活動。

陽明交大回應，學校一向秉持教育中立及校園中立原則，亦不會為特定政黨或個人背書。法定選舉活動尚未開始，學校尊重教師參政權及言論自由，但對於校園資源使用是否違反行政中立原則將依相關法令及校內規範審慎處理。

有民眾向本報檢舉，指陽明交大智慧醫電工程研究所助理教授莊競程如今成為「新竹市長候選人」並代表民進黨角逐11月底的新竹市長選戰，近期卻數次對外以「新竹市長候選人」身分在校內活動跑行程，並在陽明交大辦公室、研究室或實驗室等拍攝與發布幾支選舉形象短片（部分處室甚至並非隸屬於莊所在的系所），片中更有陽明交大校內師生入鏡（比如該校光電系孫家偉教授的生醫光學影像實驗室）。

檢舉民眾說，這些校內短片中或許沒有「太強烈」直接要求把選票投給他的選舉語言，卻也包含「置入性行銷」其市政競選政見，以提升其在整場選戰中的個人形象與勝選機率，陽明交大是公立大學而非任何政黨的「黨校」，如果莊競程和他的競選團隊是在學校外圍也罷，但在國立大學校園內部，衍生「瓜田李下的校園中立（行政及教育中立）問題」必須被嚴肅正視。

檢舉民眾質疑，陽明交大作為公立大學，醫電所教授莊競程以「綠營新竹市長候選人」身分而頻頻在校內的辦公室、實驗室、研究室跑行程並拍攝、公開放映選舉宣傳短片，有沒有利用國立大學空間從事「助選」活動以及影響學校應嚴守政治中立的疑慮？若莊哪天進一步走到校內的行政處室（諸如教務處、醫電所辦公室）內會不會有更嚴重的行政中立問題？是否涉及「黨、國不分」？

教育基本法第六條明訂，「教育應本中立原則，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。」陽明交大光電系教授孫家偉的生醫光學影像實驗室，包含孫本人在校內實驗室等處與莊競程合拍相關候選人形象宣傳短片，有無違背教育基本法規範的「教育中立」意旨？

檢舉民眾指出，陽明交大提供給莊競程或孫家偉相關的教師個人實驗室或研究室的目的，是希望他們能利用這些空間從事有利於其學術專長的教學或研究？還是讓他們可以拿這些空間來為特定政黨及候選人來另類「助選」？如果他倆作出悖離這些研究空間之用途目的，請問陽明交大校方該作如何處置？