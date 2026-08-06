影／招募千人監票大隊 沈伯洋：民主的參與十分重要

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉行「巡洋監兵」招募活動，要號召千人監票大隊投入年底的1128選舉。沈伯洋表示巡洋尖兵活動對民主的參與十分重要。

沈伯洋說明大家都知道每次到選舉的時候，都會有很多的觀選團，很多國外的朋友，不管是智庫的，或是做學術研究的都會來到台灣，最主要就是因為台灣的民主制度非常的特別，我們過往在投票的時候，有經歷過很長時間的黑暗期。就是會突然斷電之類的，所以台灣也因為這樣變成一個投票很有韌性的國家，也因此發展出非常堅實的監票的制度。

沈伯洋表示按照現在的規定，各政黨都會推薦監票人員，畢竟大家知道這個選舉不是只有市長選舉而已，還包含議員，議員的選區涉及整個城市的神經網絡，所涉及的投票非常廣大，所以需要非常多的監票人員，才有辦法確保民主機制進行。

沈伯洋強調投票過程當中，有什麼突發狀況，有沒有什麼瑕疵，都要靠監票者的眼睛才有辦法確保這得來不易的民主，所以這一次千人計畫，是希望有更多的人，因為這個來投身民主，也能藉由這樣的方式，去感受怎麼守護台灣的民主。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天舉行成為巡洋監兵招募活動，要號召千人監票大隊投入年底的1128選舉。記者邱德祥／攝影