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麵線老店東發號「菜單蓋簽名」遭留一星負評...蔣萬安大氣回應
饒河夜市麵線老店東發號日前邀民進黨北市長參選人沈伯洋簽名，被發現業者使用菜單遮住市長蔣萬安4年前簽名，引論戰。蔣萬安今天也發聲了，表示「不管是麵線還是油飯，我都很喜歡。」持續歡迎所有民眾到台北市夜市、商圈走走逛逛消費，品嘗在地美食。
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蔣萬安今天赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應。媒體問蔣，這次的簽名風波，對手沈伯洋要大家「不要追殺店家」，會不會覺得當初是誰大罷免時發動青鳥出征店家？搞仇恨？
蔣萬安今表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡，也會持續歡迎所有的民眾都可以到台北市的夜市、商圈走走逛逛消費，品嘗台北的在地美食。
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