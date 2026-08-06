快訊

誆買BNT疫苗…律師公會前理事長狠詐慈濟10億 豪宅藏158公斤黃金

71歲姜厚任戀上小2輪女友！她曝「七世因緣」：3歲就認定是他

整理包／EZ WAY怕個資外洩不想用？不走易利委替代方案有哪些？方式、代價一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

麵線老店東發號「菜單蓋簽名」遭留一星負評...蔣萬安大氣回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應。記者林麗玉／攝影

饒河夜市麵線老店東發號日前邀民進黨北市長參選人沈伯洋簽名，被發現業者使用菜單遮住市長蔣萬安4年前簽名，引論戰。蔣萬安今天也發聲了，表示「不管是麵線還是油飯，我都很喜歡。」持續歡迎所有民眾到台北市夜市、商圈走走逛逛消費，品嘗在地美食。

2026九合一選舉

蔣萬安今天赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應。媒體問蔣，這次的簽名風波，對手沈伯洋要大家「不要追殺店家」，會不會覺得當初是誰大罷免時發動青鳥出征店家？搞仇恨？

蔣萬安今表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡，也會持續歡迎所有的民眾都可以到台北市的夜市、商圈走走逛逛消費，品嘗台北的在地美食。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

延伸閱讀

東發號麵線「蓋簽名」引網路負評 沈伯洋喊話蔣萬安：別波及無辜店家

遮蔣萬安簽名！台北麵線老店邀沈伯洋簽旁邊 藍綠支持者戰翻

沈伯洋喊話蔣萬安「刷負評是紅線」他舉罷團霸凌店家嗆：怎麼有臉喊

東發號遭灌負評簽名全塗銷！徐巧芯籲別出征 沈伯洋：店家的牆不需變戰場

相關新聞

東發號遭灌負評簽名全塗銷！徐巧芯籲別出征 沈伯洋：店家的牆不需變戰場

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前前往台北市松山區饒河街夜市老字號小吃「東發號」掃街，並在店家牆面留下簽名，未料因店家遮住原本蔣萬安的簽名，而引來軒然大波，甚至有網友到Google評論狂留負評。店家在不堪外界紛擾下，最終將牆面上兩人的簽名以白油漆塗掉，希望回歸平靜、專心做生意。對此，沈伯洋表示，「名字塗掉，換老闆一家安心做生意，我舉雙手贊成」；國民黨立委徐巧芯也呼籲支持者不要出征店家，「不同意但尊重」。

影／台肥案有解...謝國樑稱國營事業助選不意外 童子瑋：亡羊補牢

台肥委外經營基隆六合停車場停業爭議，因為台肥未提供停車業者土地使用租約致新停車場案拖了近1年，仍未獲市府停車場證許可，但昨夜民進黨市長參選人童子瑋邀台肥高層協調，同意出具租約讓全案有解。市長謝國樑說，「中央部會、國營事業助選不意外」；童子瑋則說，「亡羊補牢、猶未遲也」。

告別傳統！綠營招募千名「巡洋監兵」 沈伯洋：成為台北眼睛

民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊推出千人規模計畫「巡洋監兵」，今天舉辦說明記者會，民進黨北市黨部主委吳沛憶表示，以往北市黨部是由議員、里長、黨公職協助推薦監票員，這首次與參選人辦公室向公民招募，只要符合18歲以上、72歲以下民眾可以來報名，「加入巡洋尖兵、成為台北的眼睛。」

莊競程端早療政見 推兒童輔具媒合平台、檢討社福採購

民進黨新竹市長參選人莊競程持續端出社福政見，昨出席心路基金會早療中心畢業典禮時宣布，未來若當選市長，將推動「兒童輔具媒合平台」，並全面檢討社福採購流程，降低社福團體營運負擔，強化新竹市早期療育支持系統。

遭檢舉到陽明交大內拍選舉片疑失中立　莊競程辦公室：未著背心未造勢

年底新竹市長選戰逐漸升溫，民進黨市長參選人莊競程遭民眾檢舉，頻以「綠營新竹市長候選人」身分到陽明交大校內各實驗室、研究室與辦公室內跑行程、拍攝選舉相關宣傳短片並公開對外播放，挑戰校園中立界線；對此，莊競程競選辦公室表示，莊競程進入校園均未著競選背心，也未從事競選活動。

影／招募千人監票大隊 沈伯洋：民主的參與十分重要

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉行「巡洋監兵」招募活動，要號召千人監票大隊投入年底的1128選舉。沈伯洋表示巡洋尖兵活動對民主的參與十分重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。