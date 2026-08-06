同場參加武聖廟祭典 蘇巧慧提新莊願景、李四川說關公故事

今天是關聖帝君聖誕，國、民兩黨新北市長參選人都到市定古蹟新莊武聖廟參加祭典，2人沒有太多交流只有握手致意，蘇巧慧提及新莊地區未來發展願景，李四川則在臉書說了一段傳承市長侯友宜的關聖帝君雕像故事。

民進黨蘇巧慧在祭典前受訪指出，新莊地區擁有豐富文化底蘊，例如武聖廟已有266年歷史，是北台灣最早的關帝廟，另外還有慈祐宮媽祖廟、三山國王廟、地藏庵等等，充滿歷史、文化。

未來國家電影中心也會座落新莊，她希望打造成為三金博物館，讓更多人認識金曲、金鐘、金馬。一如她在本周提出的都更政見要保留在地特色，未來新莊一定會又新又好。

國民黨李四川在臉書發文說他辦公室有1尊關聖帝君聖像，傳承自市長侯友宜，這尊聖像從侯友宜擔任刑事局副局長便一路陪伴他至走過2次市長選舉。

如同聖像沉靜莊嚴默默照看眾生，「重忠義，守然諾」是世人對於關聖帝君共同的景仰，更是做人、做事應當效法的精神。他會秉持關聖帝君的忠義、堅毅、守信精神，全力以赴接下侯市長這一棒、扛起這份情義和託付，對404萬市民負責。

今天是關聖帝君聖誕，國、民兩黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧，上午都到市定古蹟新莊武聖廟參加祭典，2人沒有太多交流只有握手致意。記者林昭彰／攝影

今天是關聖帝君聖誕，國、民兩黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧，上午都到市定古蹟新莊武聖廟參加祭典，2人沒有太多交流只有握手致意。記者林昭彰／攝影

今天是關聖帝君聖誕，國民黨新北市長參選人李四川（中）上午都到市定古蹟新莊武聖廟參加祭典。記者林昭彰／攝影

今天是關聖帝君聖誕，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）上午都到市定古蹟新莊武聖廟參加祭典。記者林昭彰／攝影