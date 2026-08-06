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影／新莊武聖帝君聖誕秋祭三獻禮 李四川、蘇巧慧同台參香祈福

攝影中心／ 記者許正宏／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）、國民黨新北市長參選人李四川（右二）今天同台出席新莊武聖廟關聖帝君聖誕秋祭三獻禮，兩人相互握手致意，並各自帶領黨籍市議員參選人參香祈福。記者許正宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）、國民黨新北市長參選人李四川（右二）今天同台出席新莊武聖廟關聖帝君聖誕秋祭三獻禮，兩人相互握手致意，並各自帶領黨籍市議員參選人參香祈福。記者許正宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨新北市長參選人李四川今天同台出席新莊武聖廟關聖帝君聖誕秋祭三獻禮，兩人相互握手致意，並各自帶領黨籍市議員參選人參香祈福。

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會前蘇巧慧接受媒體記者聯訪，強調新莊地區擁有豐厚的文化底蘊與歷史，新莊武聖廟已有266年歷史是北台灣首間關帝廟，新莊周圍更有慈祐宮、三山國王廟、地藏庵等等古廟，新莊充滿歷史與文化，但是新莊的未來也是非常有潛力，盼未來以國家電影資料館打造成為金曲、金鐘、金馬的三金博物館，讓更多人認識，並推動成立都更局藉此來保留在地特色，新莊未來一定會又新又好，也將勤跑新北各地來推動新北各區的城市發展。

訪問結束後蘇巧慧步入廟內，與先行抵達在此等候的對手李四川握手致意，兩人各自帶領自己的團隊完成關聖帝君聖誕秋祭三獻禮儀式，相互未有過多互動，各自在離開時也把握機會，與在地鄉親一一握手請託拜票。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）、國民黨新北市長參選人李四川（右）今天同台出席新莊武聖廟關聖帝君聖誕秋祭三獻禮，各自帶領黨籍市議員參選人參香祈福。記者許正宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）、國民黨新北市長參選人李四川（右）今天同台出席新莊武聖廟關聖帝君聖誕秋祭三獻禮，各自帶領黨籍市議員參選人參香祈福。記者許正宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）、國民黨新北市長參選人李四川（右二）今天同台出席新莊武聖廟關聖帝君聖誕秋祭三獻禮，兩人相互握手致意，並各自帶領黨籍市議員參選人參香祈福。記者許正宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）、國民黨新北市長參選人李四川（右二）今天同台出席新莊武聖廟關聖帝君聖誕秋祭三獻禮，兩人相互握手致意，並各自帶領黨籍市議員參選人參香祈福。記者許正宏／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧

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今天是關聖帝君聖誕，國、民兩黨新北市長參選人都到市定古蹟新莊武聖廟參加祭典，2人沒有太多交流只有握手致意，蘇巧慧提及新莊地區未來發展願景，李四川則在臉書說了一段傳承市長侯友宜的關聖帝君雕像故事。

影／新莊武聖帝君聖誕秋祭三獻禮 李四川、蘇巧慧同台參香祈福

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