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「重忠義守然諾」 陪侯友宜近30年關聖帝君聖像轉贈李四川

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
侯友宜從擔任刑事局副局長時，就已這尊關聖帝君聖像放在辦公室內。圖／侯友宜幕僚提供
侯友宜從擔任刑事局副局長時，就已這尊關聖帝君聖像放在辦公室內。圖／侯友宜幕僚提供

今天是關聖帝君聖誕，國民黨新北市長參選人李四川一早到新莊武聖廟參拜，他指關聖帝君沉靜莊嚴，默默照看眾生「重忠義，守然諾」，也透露自己辦公室內也供奉著一尊關聖帝君聖像，且那尊聖像是侯友宜市長傳承給他，未來會秉持關聖帝君的忠義、堅毅、守信的精神，全力以赴，接下侯市長這一棒。

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李四川今在臉書發文表示「那尊聖像是侯友宜市長在擔任刑事局副局長時就一直陪伴著他；後來也陪著他走過兩次市長選舉，身背關刀、慈目低眉，菩薩雖不語，但我很清楚，我要扛起的，是這份情義、這份託付，更是對於404萬市民的責任」。

李四川說，聖像沉靜莊嚴，默默照看眾生，「重忠義，守然諾」，是世人對於關聖帝君共同的景仰，更是我們做人、做事應當效法，面對接下來的挑戰，他會秉持關聖帝君的忠義、堅毅、守信的精神，全力以赴，接下侯市長這一棒。

李四川表示，為了新北為了市民，他該承擔的絕不迴避，該做的事，他會走在前面。忠義在心，責任在肩。

新北市長侯友宜辦公室內長期擺放這尊關聖帝君聖像。圖／侯友宜幕僚提供
新北市長侯友宜辦公室內長期擺放這尊關聖帝君聖像。圖／侯友宜幕僚提供

侯友宜放置在辦公室內的關聖帝君聖像，已轉贈給新北市長參選人李四川。圖／翻攝李四川臉書
侯友宜放置在辦公室內的關聖帝君聖像，已轉贈給新北市長參選人李四川。圖／翻攝李四川臉書

2026九合一選舉 關公 李四川 侯友宜 新北市選舉

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