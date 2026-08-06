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「重忠義守然諾」 陪侯友宜近30年關聖帝君聖像轉贈李四川
今天是關聖帝君聖誕，國民黨新北市長參選人李四川一早到新莊武聖廟參拜，他指關聖帝君沉靜莊嚴，默默照看眾生「重忠義，守然諾」，也透露自己辦公室內也供奉著一尊關聖帝君聖像，且那尊聖像是侯友宜市長傳承給他，未來會秉持關聖帝君的忠義、堅毅、守信的精神，全力以赴，接下侯市長這一棒。
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李四川今在臉書發文表示「那尊聖像是侯友宜市長在擔任刑事局副局長時就一直陪伴著他；後來也陪著他走過兩次市長選舉，身背關刀、慈目低眉，菩薩雖不語，但我很清楚，我要扛起的，是這份情義、這份託付，更是對於404萬市民的責任」。
李四川說，聖像沉靜莊嚴，默默照看眾生，「重忠義，守然諾」，是世人對於關聖帝君共同的景仰，更是我們做人、做事應當效法，面對接下來的挑戰，他會秉持關聖帝君的忠義、堅毅、守信的精神，全力以赴，接下侯市長這一棒。
李四川表示，為了新北為了市民，他該承擔的絕不迴避，該做的事，他會走在前面。忠義在心，責任在肩。
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