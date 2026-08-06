宜蘭羅東鐵路高架要11年 吳宗憲喊別騙了！全縣鐵路高架拚5年完工

行政院今年3月核定宜蘭-羅東段鐵路高架化建設，接下來要花11年完工，遭質疑工期太長。立委吳宗憲今天喊「別騙了」，350公里的全台高鐵花7年完工，宜蘭這段不到16公里的高架化為何要花11年，他強調只要有機會入主縣政，2028政黨輪替後，有信心5年內完成全縣鐵路高架化。

宜蘭-羅東鐵路高架化工期太長的問題，在日前立法院交通委員會到宜蘭考察時，民進黨召委李昆澤也曾質疑做11年太久了，他舉例高雄鐵路地下化工程位於市區，主體工程花7年就完成，要求交通部研議縮短工期至7年。

參選宜蘭縣長的吳宗憲昨天與國民黨市長及議員參選人舉辦眷村座談懇託會，宜蘭目前已完成鐵路高架化的路段有兩處，包括冬山車站周邊路段，宜蘭市校舍路以南至蘭陽溪北岸路段，長約4.23公里，最近要做的是宜蘭羅東路段，施工⾧15.85公里，總經費501.51億元。

吳宗憲表示，宜蘭人的最大煩惱就是交通，鐵路高架化不僅能改善交通壅塞、減少平交道事故，也能縫合都市空間、活化土地利用，並以區間車方式密集發車，讓民眾不必再受限於班次時刻，到哪裡都方便。

他拋出「全縣鐵路高架化」政見，未來從頭城、礁溪一路延伸至蘇澳，留給蘭陽子孫一套類似台北捷運的便捷運輸系統。

他說，未來若有機會入主縣政，爭取全縣鐵路高架，補上頭城-礁溪段的最後一哩路，採取「分標同步施工」加速推動，而不是一段完成後再做下一段，若2028國民黨重返執政，有信心5年內完成全縣高架化。

吳宗憲今天受訪表示，台灣高鐵從2000年3月動工，至2007年1月通車營運，花7年就完工，針對全縣鐵路高架建設，「就看你有沒有決心下去拚」，民進黨每次宜蘭選舉都在騙，騙久了，讓大家以為要花很多時間，全縣鐵路高架化如果拆成4個標發包，速度可以快很多。