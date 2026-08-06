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東發號遭灌負評簽名全塗銷！徐巧芯籲別出征 沈伯洋：店家的牆不需變戰場

聯合新聞網／ 綜合報導
台北松山區知名老店東發號蓋住蔣萬安在牆上的簽名，邀沈伯洋在旁簽名留念，引起爭議。圖擷自周立軒Threads
台北松山區知名老店東發號蓋住蔣萬安在牆上的簽名，邀沈伯洋在旁簽名留念，引起爭議。圖擷自周立軒Threads

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前前往台北市松山區饒河街夜市老字號小吃「東發號」掃街，並在店家牆面留下簽名，未料因店家遮住原本蔣萬安的簽名，而引來軒然大波，甚至有網友到Google評論狂留負評。店家在不堪外界紛擾下，最終將牆面上兩人的簽名以白油漆塗掉，希望回歸平靜、專心做生意。對此，沈伯洋表示，「名字塗掉，換老闆一家安心做生意，我舉雙手贊成」；國民黨立委徐巧芯也呼籲支持者不要出征店家，「不同意，但尊重」。

2026九合一選舉

沈伯洋昨(5)日中午也特別買了許多東發號的油飯發放給同仁，並表示自己是油飯愛好者，東發號更是「從小吃到大的味道」，當時也提醒外界，不要因為政治立場不同，就跑到評論區刷負評，「身為油飯愛好者，我先去吃油飯了」。

不過，事件發生後，店家難逃捲入政治風波，不少網友湧入Google評論留言，也出現大量負評。網紅阿倫（aaron_lun_）發文提到店家後續處理方式：「店家被評價一星霸凌，沈伯洋簽名活不過24小時。」他指出，許多支持者當天特地前往東發號消費，還開心與沈伯洋簽名合照，但仍有不少網友持續攻擊店家，最後店家只好將牆面上的簽名塗銷。

面對店家的決定，沈伯洋再次發文表示，名字塗掉，換來老闆一家安心做生意，「我舉雙手贊成」，並強調，「東發號承受了不該承受的壓力，一家店的牆，不需是任何人的戰場。」

他也以一句充滿文學意味的話表達心情：「雁過留聲，不必留名；牆上無名，碗中有味。」並呼籲民眾繼續支持這家「永遠把客人放第一的老店」，用筷子支持美食，而非讓店家成為政治攻防的焦點。

而該選區的國民黨立委徐巧芯也透過臉書等社群平台呼籲支持者保持理性。她提醒所有支持蔣萬安的朋友，不需要去出征店家，「我們沒有必要跟那群大罷免動不動出征別人的青鳥一樣，惹得一般民眾反感，沒必要讓自己的支持變成反效果。」

不過，徐巧芯也坦言，她不認同店家先前邀請台北市長蔣萬安簽名後又將其遮蓋，之後在沈伯洋到訪時再故意掀開簽名的做法，認為「少了尊重」，但強調那仍是店家的決定，「我們可以選擇不同意，但尊重。」

她呼籲，喜歡的店家就在能力範圍內支持，不喜歡的店家則祝福對方一切順心，「好好生活永遠是最重要的，別讓那些無聊幼稚的舉措影響自己的生活。」也有網友在Threads上評論此事，認為店家「明明可以選擇左右逢源，卻選擇了左右不是人。」

另一方面，東發號在接受《自由時報》訪問時，以一句「只想繼續好好做生意」道出無奈，為了避免影響到來客的用餐權益，拒絕再多說。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 徐巧芯 蔣萬安 負評 小吃

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