陳見賢缺席藍中常會 鄭麗文喊「需要你」

備戰二○二六選舉，國民黨行動中常會昨移師新竹縣，為縣長參選人徐欣瑩助陣，初選失利的副縣長陳見賢未現身。新竹縣長楊文科呼籲，盼大家愛護陳見賢、支持徐欣瑩打贏選戰，「有些事情要放下、忘掉，向前看，要團結在一起。」國民黨主席鄭麗文也向陳見賢溫情喊話，「不要感覺自己孤單或被遺忘，國民黨絕對不會忘記你。」

國民黨昨在新竹縣黨部舉辦行動中常會，楊文科、徐欣瑩、新竹縣議長張鎮榮與多位議員參加，與黨務幹部和近十名中常委皆到場，與數百名支持者為徐欣瑩造勢助陣。

鄭麗文肯定陳見賢一輩子為黨付出、忠貞不二、有情有義，永遠是國民黨的一分子，未來第一線戰鬥絕對需要他。對此，陳未多做回應。

民眾黨中央委員會昨也移師新竹縣，民眾黨主席黃國昌說，針對大新竹及竹北市長選舉布局，民眾黨過去的承諾從來沒有改變，在野合作必須建立在誠信的基礎，相信國民黨主席鄭麗文會遵守承諾，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也會說到做到。