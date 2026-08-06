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觀察站／綠「全黨圍盧」 預演盧賴對決

聯合報／ 本報記者蔡晉宇陳敬丰
民進黨行動中常會5日在台中舉辦。記者蔡晉宇／攝影
民進黨行動中常會5日在台中舉辦。記者蔡晉宇／攝影

民進黨行動中常會昨上演「全黨打一人（盧秀燕）」戲碼，表面上是拉抬民進黨台中市長參選人何欣純選情，但批評盧秀燕力道愈強，愈凸顯出綠營對盧秀燕高度戒備；全黨「圍盧」，更讓二○二八年總統大選的硝煙味提前飄出。

2026九合一選舉

台中市今年市長選戰出現特殊現象，藍、綠陣營兩名參選人江啟臣、何欣純低調行事，被稱為「近幾屆最冷的一次」，相反地，現任市長盧秀燕成為政治風暴核心，綠營圍攻焦點，不僅和衛福部、經濟部乃至台南市長黃偉哲、行政院長卓榮泰隔空交火，現在更收到賴清德總統的「尊榮待遇」。

台中歷來都被視為全國選舉的風向球，民進黨行動中常會首站選在台中，「決戰中台灣」意味濃厚，但綠營今年選舉想要翻轉台中，依然是極為艱鉅的任務，江啟臣在原縣區有紅黑派力挺，在原市區則有高知名度和國際路線加持，何欣純目前的民調仍在苦追。

另一方面，比起「翻江」，綠營似乎更熱中於「圍盧」，中聯油事件爆發後，從地方議員到黨中央無不大力攻擊盧市府稽查不力，賴總統此番「台中市是食安破口」，更赤裸裸地展現民進黨上下劍指盧秀燕的決心。

隨著台中市長任期即將結束，盧今年邁步踏向全國級戰場，從訪美、軍購案、無人機產業到近期的食安風波，她漸漸脫離「媽媽市長留在家」的形象，副手鄭照新日前接受專訪也說出「不會讓大家失望」，盧秀燕不只一次喊出「二○二六全民倒閣、二○二八全民倒賴」，讓外界更加堅信盧秀燕將投入總統選戰。

賴總統上月底經過民進黨全代會後，已鞏固黨權，眼前最棘手的挑戰，就是通過「期中考」年底地方選戰，也先替二○二八年總統連任累積底氣。

這場台中市長選戰，表面上是江啟臣對戰何欣純，但從雙方對壘層級來看，更有盧秀燕對戰賴清德意味。「江何之爭」背後，其實是「盧賴對決」的預演，賴總統此次親征，恐怕不只是要拉抬年底市長選舉聲勢，更要盡可能壓下盧秀燕，為兩年後的選戰提前布局。

2026九合一選舉 盧秀燕 賴清德 民進黨

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