賴清德批盧秀燕食安破口 盧反諷賴「難得出門」

民進黨行動中常會昨在台中舉行，身兼黨主席的賴清德總統替市長參選人何欣純大造勢，但無論是賴總統、何欣純，甚至是台中綠委蔡其昌發言內容，很大一部分都聚焦在批評台中市長盧秀燕，行動中常會儼然成了「批盧大會」。

賴清德總統諷刺說，盧秀燕近年施政滿意度不甚理想，不僅和高雄市長陳其邁沒得比，也比雲林縣長、苗栗縣長、南投縣長評比都差，只勉強贏過彰化縣長而已。他更抨擊，很難想像，台中市這麼重要的直轄市，竟然是非洲豬瘟的破口，也是食安問題的破口。

台中市長盧秀燕（圖）昨大酸賴清德總統「難得出門，希望先關心食安」。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕昨反批賴清德總統神隱一個月，到台中談選舉才「難得出門」，在食用油問題連環爆的情況下，沙拉油出現苯駢芘超標，一個多月沒解決，現在連苦茶油也出問題。她盼總統關心、管好食安，提出解決方法，否則民眾會覺得全民選出的賴總統好像這個對民生議題不聞不問。

台中市副市長鄭照新也反擊，籲賴總統別為了輔選開金口，成為民主最大破口。台中市府發言人林谷隆批評，致癌油風暴已是系統性食安危機，總統不召集相關部會商討對策，卻跑來台中罵盧市長，政治口水凌駕於守護食安；更轟出事廠商竟能參與中央重大決策的亂象，還請總統多多關心。

民進黨人士表示，行動中常會首發站選擇台中有兩大考量，首先是中台灣堪稱年底選戰「最艱困選區」，除彰化外選情幾乎都相當艱困，中台灣向來是定調大型選舉勝敗指標，民進黨首發站就選在台中，盼帶動整體氣勢。另外，盧秀燕是藍營二○二八年總統大選熱門人選，近期毒油爭議延燒，台中市政府責任跑不掉，綠營認為不能放過食安破口，盼在二○二六就先「挫盧」在前。

賴清德指出，台中市的市政表現，並不符合台中市市民的預期，一定要改變，台中向來是「搖擺州」，這次選舉要支持何欣純，讓台中再搖擺一次。

何欣純表示，台中這八年來市政不進反退，市民普遍感受到區域發展落差、市政治理落差、產業發展落差等三大落差；今年以來屢躍負面新聞版面，從豬瘟、兒虐，到油品食安等問題都沒處理好，一連串事件下來，令人質疑台中市長盧秀燕的治理能力。

何欣純也說，食安破口在台中，因台中市府八年來從未主動抽驗油品，一連串事件讓台中市民嚴重質疑盧秀燕的治理能力。