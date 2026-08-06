聽新聞
0:00 / 0:00

基隆市交通政見 公車改革議題 謝國樑 童子瑋隔空交鋒

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑昨天說，今年第四季至少有卅輛電動公車可以上路加入營運。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑昨天說，今年第四季至少有卅輛電動公車可以上路加入營運。記者游明煌／攝影

基隆市公車處營運虧損累計逾廿億，老車汰舊換新速度、行駛路線重疊問題遭審計單位檢討。民進黨市長參選人童子瑋昨提重新規畫幹線、支線及微循環三級路網等四大改革方向。市長謝國樑說，改善計畫正執行中，今年第四季有卅輛以上電動公車上路，雙方隔空交鋒。

2026九合一選舉

公車是基隆人仰賴的大眾運輸工具，童子瑋昨提出「新路網、新車隊、新待遇、新智慧」四項建議，聘請交通部前政務次長張政源擔任公共運輸總顧問，全面檢視並重整基隆公共運輸系統。

童主張規畫幹線、支線及微循環三級路網，導入小黃公車等彈性運輸；加速汰換老舊公車，優先採購低地板、無障礙及電動公車；提升公車駕駛薪資待遇及福利；全面建置智慧電子站牌及動態資訊系統。

謝國樑表示，公車改善各項計畫執行中，好的意見都可討論。今年第四季可望有卅輛以上電動公車投入營運，市民會有不同感受。

市府積極爭取中央補助電動公車的計畫，受財劃法影響財源，加上電動公車場站的基礎建設需要時間，相關作業都在進行中。

另，六合停車場爭議延燒，童子瑋昨批謝國樑公文卡一年，質疑現在市長是謝國樑還是童子瑋？謝國樑回擊，指控絕非事實，大家都在競選市長，不需要噴政治口水。

台肥指新租約今年六月底屆滿前，業者仍未完成停車場登記證更新及相關行政程序，依契約辦理土地返還及後續點交。

市府說明，承租業者新申請案面積與停車位數均變更，去年函退並輔導重新申請，仍未取得土地租約證明，市府才未核發停車場登記證，業者表示因地主台肥公司不續租土地，才導致無法繼續經營，後續將協調台肥續租土地延續停車場運作。

民進黨基隆市長參選人童子瑋昨提出公車改革建議，要全面檢視重整公共運輸系統。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市長參選人童子瑋昨提出公車改革建議，要全面檢視重整公共運輸系統。記者游明煌／攝影

2026九合一選舉

延伸閱讀

影／六合停車場互嗆！童子瑋指市長腳麻聽不到 謝國樑批噴政治口水

六合停車場爆關閉爭議基隆人炸鍋 深夜他揭公文質疑卡1年圖什麼

六合停車場為何沒准？基市府：業者未依法提供租約指台肥不續租土地

六合停車場關閉惹議！台肥：無證不能租地 基市府：有租約才能發證

相關新聞

觀察站／綠「全黨圍盧」 預演盧賴對決

民進黨行動中常會昨上演「全黨打一人（盧秀燕）」戲碼，表面上是拉抬民進黨台中市長參選人何欣純選情，但批評盧秀燕力道愈強，愈凸顯出綠營對盧秀燕高度戒備；全黨「圍盧」，更讓二○二八年總統大選的硝煙味提前飄出。

賴清德批盧秀燕食安破口 盧反諷賴「難得出門」

民進黨行動中常會昨在台中舉行，身兼黨主席的賴清德總統替市長參選人何欣純大造勢，但無論是賴總統、何欣純，甚至是台中綠委蔡其昌發言內容，很大一部分都聚焦在批評台中市長盧秀燕，行動中常會儼然成了「批盧大會」。

民進黨推張媛婷挑戰簡賜勝 草屯鎮長藍綠對決加溫

民進黨徵召「美女刺客」衛福部次長林靜儀辦公室前秘書張媛婷，昨宣布參選南投縣草屯鎮長，挑戰國民黨鎮長簡賜勝。升格縣轄市成選戰關鍵，張昨與縣長參選人温世政提出草屯「升級」政見；簡賜勝則說，將延續政策穩健前行。

選情初探／新竹縣竹東、五峰選區 席次減1 配票成關鍵 9搶5激戰

新竹縣竹東、五峰選區縣議員選戰因關西鎮普發五千元引發遷籍效應，提前白熱化。中選會八月廿日將公告分配席次，若竹東、五峰選區從六席減為五席，不僅現任老將壓力大，也壓縮積極布局的新人參選空間，將形成至少「九搶五」激戰，各方人馬已全面備戰。

基隆市交通政見 公車改革議題 謝國樑 童子瑋隔空交鋒

基隆市公車處營運虧損累計逾廿億，老車汰舊換新速度、行駛路線重疊問題遭審計單位檢討。民進黨市長參選人童子瑋昨提重新規畫幹線、支線及微循環三級路網等四大改革方向。市長謝國樑說，改善計畫正執行中，今年第四季有卅輛以上電動公車上路，雙方隔空交鋒。

陳見賢缺席藍中常會 鄭麗文喊「需要你」

備戰二○二六選舉，國民黨行動中常會昨移師新竹縣，為縣長參選人徐欣瑩助陣，初選失利的副縣長陳見賢未現身。新竹縣長楊文科呼籲，盼大家愛護陳見賢、支持徐欣瑩打贏選戰，「有些事情要放下、忘掉，向前看，要團結在一起。」國民黨主席鄭麗文也向陳見賢溫情喊話，「不要感覺自己孤單或被遺忘，國民黨絕對不會忘記你。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。