基隆市交通政見 公車改革議題 謝國樑 童子瑋隔空交鋒

基隆市公車處營運虧損累計逾廿億，老車汰舊換新速度、行駛路線重疊問題遭審計單位檢討。民進黨市長參選人童子瑋昨提重新規畫幹線、支線及微循環三級路網等四大改革方向。市長謝國樑說，改善計畫正執行中，今年第四季有卅輛以上電動公車上路，雙方隔空交鋒。

公車是基隆人仰賴的大眾運輸工具，童子瑋昨提出「新路網、新車隊、新待遇、新智慧」四項建議，聘請交通部前政務次長張政源擔任公共運輸總顧問，全面檢視並重整基隆公共運輸系統。

童主張規畫幹線、支線及微循環三級路網，導入小黃公車等彈性運輸；加速汰換老舊公車，優先採購低地板、無障礙及電動公車；提升公車駕駛薪資待遇及福利；全面建置智慧電子站牌及動態資訊系統。

謝國樑表示，公車改善各項計畫執行中，好的意見都可討論。今年第四季可望有卅輛以上電動公車投入營運，市民會有不同感受。

市府積極爭取中央補助電動公車的計畫，受財劃法影響財源，加上電動公車場站的基礎建設需要時間，相關作業都在進行中。

另，六合停車場爭議延燒，童子瑋昨批謝國樑公文卡一年，質疑現在市長是謝國樑還是童子瑋？謝國樑回擊，指控絕非事實，大家都在競選市長，不需要噴政治口水。

台肥指新租約今年六月底屆滿前，業者仍未完成停車場登記證更新及相關行政程序，依契約辦理土地返還及後續點交。

市府說明，承租業者新申請案面積與停車位數均變更，去年函退並輔導重新申請，仍未取得土地租約證明，市府才未核發停車場登記證，業者表示因地主台肥公司不續租土地，才導致無法繼續經營，後續將協調台肥續租土地延續停車場運作。