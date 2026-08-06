選情初探／屏東內埔 綠分裂危機 藍拚突圍

屏東縣內埔鄉長鍾慶鎮兩屆任滿，進入群雄並起新局，下屆有四人表態角逐，其中民進黨初選後裂痕未解，分裂隱憂浮現；相對之下，藍營僅推派一人，伺機在綠營分裂下尋求突圍，選情逐步升溫。

內埔鄉人口約五點二萬人，為屏東縣第三大鄉，全鄉廿三村，客家村占十四村，選民結構長期綠大於藍，是民進黨在縣內唯一辦初選的鄉鎮，由縣府客家事務處前處長李明宗對決鄉代鍾育杰。

李明宗歷經村長、鄉公所及縣府歷練，行政資歷完整，並獲現任鄉長鍾慶鎮及基層支持；鍾育杰年輕，擅長經營社群，創設屏東縣愛心樹慈善協會推動公益，不過黨內初選期間涉入旅遊招待賄選疑雲，最終由李明宗勝出，他是否脫黨參選仍未定案，若堅持參戰，將牽動綠營基本盤。另曾為民進黨籍、擔任兩屆鄉民代表的林吉善，則以無黨籍投入選戰。

國民黨推派前鄉民代表曾健野二度披掛上陣，曾健野曾任兩屆鄉代，二○二二年挑戰鄉長拿下八○二六票，與鍾慶鎮差距約六千票。但此次多方競逐，若綠營分裂擴大，曾健野有機會在基本盤之外吸納中間選票，拉近差距。

內埔鄉長一戰，已表態參選的李明宗、鍾育杰、林吉善及曾健野皆出身客家庄，如何突破同質性競爭，爭取到閩南村落與中間選民支持，成為左右勝負變數。

地方觀察，內埔鄉長勝負關鍵在於綠營能否完成整合，若民進黨能弭平初選裂痕，憑藉長期經營的優勢，仍具勝選機會；反之若持續分裂，票源遭瓜分，藍營將有機會突圍，坐收漁翁之利。