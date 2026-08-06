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高雄藍綠PK 柯志恩打網路戰 賴瑞隆搶攻街頭

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩五日宣布競選官網上線，打造數位選戰平台，公開九大政策藍圖。 圖／柯志恩競選辦公室提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩五日宣布競選官網上線，打造數位選戰平台，公開九大政策藍圖。 圖／柯志恩競選辦公室提供

高雄市長選戰持續升溫，國民黨參選人柯志恩「競選官網」昨天啟用，打造數位選戰平台，主打政策溝通；民進黨參選人賴瑞隆則推出市政願景公車廣告，並串聯議員參選人推出聯合看板，雙方一攻網路、一攻街頭，搶攻選民目光，展開新一波PK戰。

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柯志恩新上線的官方競選網站以「夢想海港，世界雄心」為主軸，整合「認識志恩」、「政策主張」、「新聞影音」、「闢謠專區」及「最新行程」等內容，打造一站式數位平台，讓市民更容易了解她的政策理念與選戰資訊。

柯志恩說，網站除完整公開「教育典範」、「成就青年」等九大政策藍圖，也規畫即時闢謠專區、影音專區，透過更生活化的呈現方式，讓不同世代都能理解政策。此外，也陸續設置大型競選看板，並針對青年就業、交通改革等議題推出系列文宣，搭配日前高雄市黨部成立的選舉資訊平台，共同建構完整的數位選戰布局。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨宣布市政願景公車正式上路，以「南方崛起、邁向國際」為主視覺。圖／賴瑞隆競選辦公室提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨宣布市政願景公車正式上路，以「南方崛起、邁向國際」為主視覺。圖／賴瑞隆競選辦公室提供

民進黨參選人賴瑞隆昨以「南方崛起、邁向國際」為主視覺，宣布市政願景公車上路，而他與民進黨籍議員及議員參選人的聯合競選看板也會陸續亮相，象徵「高雄隊」全面啟動。

賴瑞隆說，公車是市民最熟悉交通工具，象徵城市持續向前，也代表競選團隊未來的承諾。他提出「拚產業、留人才、強交通、顧生活」四大目標，盼承接市政發展，延續建設成果，持續推動高雄向前，希望成為市民看得到、找得到、值得信賴的夥伴。

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