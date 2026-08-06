選情初探／新竹縣竹東、五峰選區 席次減1 配票成關鍵 9搶5激戰

新竹縣竹東、五峰選區縣議員選戰因關西鎮普發五千元引發遷籍效應，提前白熱化。中選會八月廿日將公告分配席次，若竹東、五峰選區從六席減為五席，不僅現任老將壓力大，也壓縮積極布局的新人參選空間，將形成至少「九搶五」激戰，各方人馬已全面備戰。

本屆竹東、五峰選區議員共十七人角逐六席，最終由國民黨黃豪杰、上官秋燕、民進黨楊昌德，及無黨籍彭余美玲、鄭朝鐘、林昭錡當選。

國民黨除現任議員黃豪杰、上官秋燕爭取連任外，具組織實力的現任議員彭余美玲也披藍袍參選，三人各擁地方實力；新人羅俊傑具陽明交大材料博士學歷，他的母親張順朋曾任竹東鎮長、父親羅吉祥為前縣議員，家族長期經營竹東外五里，因竹科外溢帶動科技人口成長，可望吸引新興選民。

不過，面對竹東五峰議員席次可能縮減，國民黨布局四人競逐，頗具挑戰性，如何配票將成關鍵。

民進黨仍由現任楊昌德為迎戰主力，楊昌德曾任竹東鎮民代表、縣議員，長年投入地方社團、商圈及公共事務，基層經營穩定。

地方人士分析，竹東向來藍大於綠，但若綠營支持者集中選票，楊昌德仍有機會守住綠營唯一席次。

無黨籍現任選將都要拚連任，鄭朝鐘近年主打教育、運動及基礎建設，他是前縣長鄭永金之子，近年藉由地方服務逐漸累積個人票源；林昭錡長年深耕竹東外五里，近年積極經營社群，爭取年輕及科技族群支持。

新人方面，民眾黨推出曾任新竹市長高虹安秘書的鍾心渝，盼爭取年輕及中間選民；無黨籍林裙靜則以返鄉青年、地方創生為訴求，尋求第三勢力突破。

地方人士分析，竹東近年受竹科外溢效應影響，外來人口增加，選民結構逐漸由傳統派系轉向組織票與新興選民並存。若由六席減為五席，安全當選門檻預估將由上屆約三千票提高至三千八百至四千票，加上參選人減少、票源更集中，每一票都將更加關鍵，也使選戰提前升溫。