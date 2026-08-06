民進黨推張媛婷挑戰簡賜勝 草屯鎮長藍綠對決加溫

民進黨徵召「美女刺客」衛福部次長林靜儀辦公室前秘書張媛婷，昨宣布參選南投縣草屯鎮長，挑戰國民黨鎮長簡賜勝。升格縣轄市成選戰關鍵，張昨與縣長參選人温世政提出草屯「升級」政見；簡賜勝則說，將延續政策穩健前行。

草屯全鎮人口逾九點八萬人，是「全台最大鎮」，是每次選戰必爭之地。現任鎮長簡賜勝曾任三屆縣議員，在議員任內為無黨籍，但二○二四年入國民黨參加草屯鎮長補選勝出，尋求連任。

張媛婷卅七歲、擁有台師大與台大雙碩士學位，昨宣布參選，温世政站台力挺，並同台高喊「世代接力、草屯升級」，目標讓草屯鎮升格為縣轄市。

升格縣轄市門檻十萬人，草屯鎮目前差約兩千人，僅一步之遙，成草屯鎮長選舉熱門話題。張媛婷從社福、安全、產業、交通、區域治理等提出「五大升級」政見，呼應温世政「顧老人、顧囝仔、顧腹肚」政策，兩人共同打造新草屯。

草屯鎮長簡賜勝說，讓草屯升格為市，本來就在其擘畫藍圖，他將延續政策穩健前行。