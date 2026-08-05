新竹縣整合難關 鄭麗文籲團結支持徐欣瑩守護科技大矽谷

國民黨主席鄭麗文今出席新竹縣婦女菁英領袖成長營時表示，新竹縣是桃竹竹苗「科技大矽谷」的重要一環，是台灣的護國神山，「護國神山就靠大家守住」，「比買多少武器都更有用」，呼籲婦女幹部團結一致，戰戰兢兢、全力以赴，絕不可大意失荊州，讓新竹縣長參選人徐欣瑩「安全、順利過關當選」。

鄭麗文強調，婦女在基層對國民黨非常重要，長期以來以熱情、支持與不離不棄陪伴國民黨走到今天。近年國民黨女性縣市首長在東台灣及中台灣均有亮眼表現，許多縣市首長施政獲得肯定；在立法院，黨籍女性立法委員也展現問政戰力，在不同崗位各自發揮專長。

鄭麗文表示，新竹縣是台灣高科技產業的重要基地，也是護國神山的重要發展核心，希望延續既有科技優勢。新竹縣的徐欣瑩與新竹市長高虹安，加上苗栗縣長鍾東錦、桃園市長張善政，「科技大矽谷」一定可更上一層樓。這是台灣的護國神山，護國神山要靠大家守住，比買多少武器都更有用。

談到新竹縣選情，鄭麗文表示，民進黨在新竹縣提名過程一路拖延，遲遲無法找到合適人選，拖到六月才確定由竹北市長鄭朝方參選，相較民進黨其他縣市早在去年底、今年一月即完成提名，新竹縣的提名時程明顯落後。她說「鄭朝方，背後就是賴清德 。」

鄭麗文說，民進黨近年多位敗選政治人物反而獲得重用，包括曾發誓不選卻仍出馬參選、選輸後入閣的前院長蘇貞昌，以及台中市長選舉落敗後轉任中央部會首長的林佳龍等。她酸「選不上、選得越慘，官做得越大」，還說「大家不用幫鄭朝方擔心，民進黨、賴清德早就幫他安排好了」。

鄭麗文表示，徐欣瑩投入新竹縣長選舉「較歹命」，但徐欣瑩展現「敢衝敢拚、能吃苦」的特質。也請大家不要被騙了，「支持鄭朝方就是支持賴清德，背後就是民進黨，就是賴清德」。她呼籲一定要團結，也希望大家不要小看年底選舉的難度；新竹縣一定要戰戰兢兢，全力以赴，絕不可大意失荊州，要有危機意識，一定要讓徐欣瑩能安全、順利過關當選。

鄭麗文感謝在場婦女幹部長期以來對國民黨的支持，並呼籲大家持續發揮影響力，向親友鄰里宣傳理念，讓更多人認識並支持國民黨，共同為新竹縣、為台灣的未來努力打拚。