快訊

百年堂黃金苦茶油苯駢芘超標 北市衛生局晚間緊急稽查

「大賣空」貝瑞：標普500創高非吉兆 1987式崩盤恐尾隨而至

漢光首日傳意外！嘉義F-16雷雨降落衝出跑道 飛行員安全脫困

聽新聞
0:00 / 0:00

打造無人機試驗場？ 吳淑瑾拜會杜奕瑾拋澎湖盼作為驗證基地

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
吳淑瑾（右）拜會杜奕瑾（左），討論澎湖作為無人機、無人船試驗場的可能性。圖／截自吳淑瑾臉書
吳淑瑾（右）拜會杜奕瑾（左），討論澎湖作為無人機、無人船試驗場的可能性。圖／截自吳淑瑾臉書

群島地形、強勁的東北季風與鹹水氣候，向來被視為考驗科技設備的嚴酷環境，如今被視為發展無人載具的天然試驗場，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾近日專程拜會「台灣人工智慧實驗室」創辦人杜奕瑾，提出政見，要將將澎湖打造成國際級無人系統驗證平台與「非紅供應鏈」基地，創造就業機會。

2026九合一選舉

吳淑瑾提出前瞻產業政見，主張未來若入主縣府將成立單一窗口，將澎湖打造成國際級無人系統驗證平台與「非紅供應鏈」基地，為在地青年創造高附加價值的科技就業機會，雙方也就澎湖發展無人機（UAV）與無人船（USV）領域交換意見。

吳淑瑾指出，澎湖獨特的地理與氣候環境，對傳統科技雖是嚴峻考驗，但對無人機與無人船的實戰測試而言，卻是全台灣極其稀有且無法替代的天然試驗場，在嚴苛環境下通過測試的「非紅供應鏈」產品，從澎湖出發就是品質保證，經與科技專家杜奕瑾深入會談，更加肯定台灣無人載具發展的機會就在澎湖這片大海與天空。

針對具體推動步驟，吳淑瑾規畫首要落實於民生漁安與急難救助，讓科技直接服務澎湖鄉親，隨後逐次帶動地方產業轉型，同時結合觀光亮點，規畫未來爭取在澎湖舉辦國際無人機大賽，串聯四季旅遊效益。

為吸引產業落腳，吳淑瑾主張縣府應成立單一窗口與專案辦公室，畫設明確的海空域試驗場域，吸引全台及國際頂尖研發團隊駐點，建立「產品驗證在澎湖、數據標準在澎湖」的模式，順勢引導無人系統相關產業進駐澎湖產業園區。

此外，透過開放測試場域，也將促成學界與研究機構在澎湖設立聯合實驗室，全面帶動無人載具維修、AI軟體控制與通訊資安模組等在地產業。

吳淑瑾強調，希望藉此打破澎湖僅依賴觀光的經濟型態，轉型為全年運作的科技產業重鎮，為在地青年留鄉發展提供更多優質選擇，讓澎湖成為台灣科技韌性的第一線。

2026九合一選舉 澎湖縣選舉 吳淑瑾 杜奕瑾 無人機

延伸閱讀

台灣首架環保無人機亮相 崑山科大聯手旭翔動力簽MOU

總統：台美打造無人機非紅供應鏈 維護台海現狀

虎科大AI新秀培訓班開訓 劉建國試駕百萬無人機為新秀啟航

漢光42號演習 澎湖進行關鍵基礎設施防護操演

相關新聞

曾被勸「跟大黨走比較穩」 吳欣岱吐心聲：小黨不必看臉色

台灣基進台北市港湖議員參選人吳欣岱近日在臉書分享掃街拜票心得，表示經常被民眾詢問「你是藍的還是綠的？」她現在的回答是「我是台灣的，跟你一樣的」，並強調自己的台獨立場從未改變，但經過多年參與政治後，「不再覺得藍綠這兩個字，能夠告訴你一個政治人物真正會怎麼做事。」

打造無人機試驗場？ 吳淑瑾拜會杜奕瑾拋澎湖盼作為驗證基地

群島地形、強勁的東北季風與鹹水氣候，向來被視為考驗科技設備的嚴酷環境，如今被視為發展無人載具的天然試驗場，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾近日專程拜會「台灣人工智慧實驗室」創辦人杜奕瑾，提出政見，要將將澎湖打造成國際級無人系統驗證平台與「非紅供應鏈」基地，創造就業機會。

李四川主打農業行銷 蘇巧慧提都更與青年宅政策

國民黨新北市長參選人李四川今天走訪樹林養蜂場及鶯歌宮廟、農會活動，主打農業行銷、交通建設；民進黨市長參選人蘇巧慧則提出成...

莊競程批未即時回收甲醛米粉 竹市：非隱匿拖延

民進黨新竹市長參選人莊競程質疑，市府5月接獲通報米粉驗出甲醛，沒有立即回收與公布，昨天才說複驗有甲醛。竹市府表示，持續追...

李四川至樹林養蜂場體驗蜂巢整理 蜂農贈檸檬蜂蜜水藏深意

國民黨新北市長參選人李四川今天下午由新北市議員洪佳君陪同，前往樹林區參訪昌輝養蜂場，實地體驗採蜜農事，並傾聽在地產業業者心聲。李四川與接棒傳承的養蜂第二代老闆程英哲及其妻子孫霞熱情互動，並實際操作燻煙器、觀察女王蜂，更扛起扁擔挑蜂箱，深入了解第一線蜂農的辛勞；程英哲並贈送檸檬蜂蜜水給李四川，表達「檸」聚民心、「蜜」得民意的深意，預祝李四川高票當選。

黃國昌：民眾黨全力輔選李四川說到做到 希望相同經驗延續到竹北市長

年底九合一選舉進入倒數，藍白竹北市長人選至今難產，民眾黨主席黃國昌今天表示，面對在野整合的問題，民眾黨就是說到做到，如同他答應輔選國民黨新北市長參選人李四川，雙方陣營目前在新北市的互動非常良好，希望這樣的經驗也能夠在新竹縣竹北市長發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。