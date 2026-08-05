打造無人機試驗場？ 吳淑瑾拜會杜奕瑾拋澎湖盼作為驗證基地

群島地形、強勁的東北季風與鹹水氣候，向來被視為考驗科技設備的嚴酷環境，如今被視為發展無人載具的天然試驗場，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾近日專程拜會「台灣人工智慧實驗室」創辦人杜奕瑾，提出政見，要將將澎湖打造成國際級無人系統驗證平台與「非紅供應鏈」基地，創造就業機會。

吳淑瑾提出前瞻產業政見，主張未來若入主縣府將成立單一窗口，將澎湖打造成國際級無人系統驗證平台與「非紅供應鏈」基地，為在地青年創造高附加價值的科技就業機會，雙方也就澎湖發展無人機（UAV）與無人船（USV）領域交換意見。

吳淑瑾指出，澎湖獨特的地理與氣候環境，對傳統科技雖是嚴峻考驗，但對無人機與無人船的實戰測試而言，卻是全台灣極其稀有且無法替代的天然試驗場，在嚴苛環境下通過測試的「非紅供應鏈」產品，從澎湖出發就是品質保證，經與科技專家杜奕瑾深入會談，更加肯定台灣無人載具發展的機會就在澎湖這片大海與天空。

針對具體推動步驟，吳淑瑾規畫首要落實於民生漁安與急難救助，讓科技直接服務澎湖鄉親，隨後逐次帶動地方產業轉型，同時結合觀光亮點，規畫未來爭取在澎湖舉辦國際無人機大賽，串聯四季旅遊效益。

為吸引產業落腳，吳淑瑾主張縣府應成立單一窗口與專案辦公室，畫設明確的海空域試驗場域，吸引全台及國際頂尖研發團隊駐點，建立「產品驗證在澎湖、數據標準在澎湖」的模式，順勢引導無人系統相關產業進駐澎湖產業園區。

此外，透過開放測試場域，也將促成學界與研究機構在澎湖設立聯合實驗室，全面帶動無人載具維修、AI軟體控制與通訊資安模組等在地產業。

吳淑瑾強調，希望藉此打破澎湖僅依賴觀光的經濟型態，轉型為全年運作的科技產業重鎮，為在地青年留鄉發展提供更多優質選擇，讓澎湖成為台灣科技韌性的第一線。