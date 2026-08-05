李四川主打農業行銷 蘇巧慧提都更與青年宅政策

台灣基進台北市港湖議員參選人吳欣岱近日在臉書分享掃街拜票心得，表示經常被民眾詢問「你是藍的還是綠的？」她現在的回答是「我是台灣的，跟你一樣的」，並強調自己的台獨立場從未改變，但經過多年參與政治後，「不再覺得藍綠這兩個字，能夠告訴你一個政治人物真正會怎麼做事。」

2026-08-05 10:53