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李四川主打農業行銷 蘇巧慧提都更與青年宅政策
國民黨新北市長參選人李四川今天走訪樹林養蜂場及鶯歌宮廟、農會活動，主打農業行銷、交通建設；民進黨市長參選人蘇巧慧則提出成立都市更新局、試辦青年育兒宅等住宅政策。
2026九合一選舉
中國國民黨市長參選人李四川今天下午參訪樹林區昌輝養蜂場，體驗採蜜、操作燻煙器、整理蜂巢及挑蜂箱，品嚐新鮮蜂蜜，並傾聽在地產業心聲。
養蜂第二代程英哲表示，養蜂場由80箱擴展至300箱，感謝新北市府輔導，盼持續協助農產行銷。
李四川表示，若當選將持續投入農業輔導與品牌行銷，做農民後盾。他今天也前往鶯歌碧龍宮、宏德宮、南興宮及永福宮參拜，出席綠竹筍推廣活動時表示，將推動「大漢溪捷運縱貫線」，串聯三重、新莊及土樹三鶯等地區，並結合新北大巨蛋等重大建設，帶動溪南發展與產業升級。
民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今天出席「土城區平和里重陽活動」受訪時表示，若當選市長，上任後將成立「都市更新局」，整合跨局處資源，加速都市更新審議，並推動捷運站及轉運站周邊街廓更新，同時保留地方特色。
蘇巧慧並提出住宅政策，包括試辦20年租期的「青年育兒宅」，及結合包租代管機制，推出學生與銀髮族專案，盼減輕居住負擔、提升居住品質。
此外，蘇巧慧競選辦公室今天也發布「水獺媽媽樂園」宣傳影片，由Podcast角色「樹蛙哥哥」介紹互動設施，預告8月將在中和區及土城區舉辦親子活動，持續透過社群與實體活動擴大與民眾互動。
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