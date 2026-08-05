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李四川至樹林養蜂場體驗蜂巢整理 蜂農贈檸檬蜂蜜水藏深意
國民黨新北市長參選人李四川今天下午由新北市議員洪佳君陪同，前往樹林區參訪昌輝養蜂場，實地體驗採蜜農事，並傾聽在地產業業者心聲。李四川與接棒傳承的養蜂第二代老闆程英哲及其妻子孫霞熱情互動，並實際操作燻煙器、觀察女王蜂，更扛起扁擔挑蜂箱，深入了解第一線蜂農的辛勞；程英哲並贈送檸檬蜂蜜水給李四川，表達「檸」聚民心、「蜜」得民意的深意，預祝李四川高票當選。
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蜂農程英哲現場示範以燃燒樟腦樹皮的燻煙器穩定蜜蜂情緒，李四川也接著實際操作，並在專業指導下將女王蜂捧在手心仔細觀察，隨後也動手整理蜂巢、清除多餘蜂蠟，實際體驗第一線蜂農的辛勞。隨後，程英哲並邀請李四川以手沾取巢房上的新鮮蜂蜜品嚐，李四川嚐一口後直呼「好吃！」大讚新北在地蜂蜜的高品質。
李四川在老闆教學下調製檸檬蜂蜜水，李四川一邊使勁攪拌、一邊打趣地說，「跟以前做蛋糕打蛋很像！」引發現場一片笑聲；看到場內的蜂箱，李四川更熟練地扛起扁擔、挑起蜂箱，並向眾人分享，扛扁擔的感覺如同兒時挑水的記憶，十分有熟悉感。
談及養蜂場的發展，程英哲有感而發表示，當初自父親手中接棒時，僅有80箱蜂箱，如今拓展至300箱規模，要感謝市府團隊的大力輔導與資源挹注，並期盼在地農業能獲得市府持續協助宣傳行銷。李四川承諾，當選後一定會延續市政基礎，全力協助在地農特產業，挹注行銷與輔導資源，做農友最堅強的後盾，攜手所有農友將新北農特產發揚光大。
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