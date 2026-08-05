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李四川至樹林養蜂場體驗蜂巢整理 蜂農贈檸檬蜂蜜水藏深意

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
昌輝養蜂場老闆程英哲送李四川檸檬蜂蜜水，象徵「檸」聚民心、「蜜」得民意，預祝李四川高票當選。圖／李四川競選辦公室提供
昌輝養蜂場老闆程英哲送李四川檸檬蜂蜜水，象徵「檸」聚民心、「蜜」得民意，預祝李四川高票當選。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天下午由新北市議員洪佳君陪同，前往樹林區參訪昌輝養蜂場，實地體驗採蜜農事，並傾聽在地產業業者心聲。李四川與接棒傳承的養蜂第二代老闆程英哲及其妻子孫霞熱情互動，並實際操作燻煙器、觀察女王蜂，更扛起扁擔挑蜂箱，深入了解第一線蜂農的辛勞；程英哲並贈送檸檬蜂蜜水給李四川，表達「檸」聚民心、「蜜」得民意的深意，預祝李四川高票當選。

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蜂農程英哲現場示範以燃燒樟腦樹皮的燻煙器穩定蜜蜂情緒，李四川也接著實際操作，並在專業指導下將女王蜂捧在手心仔細觀察，隨後也動手整理蜂巢、清除多餘蜂蠟，實際體驗第一線蜂農的辛勞。隨後，程英哲並邀請李四川以手沾取巢房上的新鮮蜂蜜品嚐，李四川嚐一口後直呼「好吃！」大讚新北在地蜂蜜的高品質。

李四川在老闆教學下調製檸檬蜂蜜水，李四川一邊使勁攪拌、一邊打趣地說，「跟以前做蛋糕打蛋很像！」引發現場一片笑聲；看到場內的蜂箱，李四川更熟練地扛起扁擔、挑起蜂箱，並向眾人分享，扛扁擔的感覺如同兒時挑水的記憶，十分有熟悉感。

談及養蜂場的發展，程英哲有感而發表示，當初自父親手中接棒時，僅有80箱蜂箱，如今拓展至300箱規模，要感謝市府團隊的大力輔導與資源挹注，並期盼在地農業能獲得市府持續協助宣傳行銷。李四川承諾，當選後一定會延續市政基礎，全力協助在地農特產業，挹注行銷與輔導資源，做農友最堅強的後盾，攜手所有農友將新北農特產發揚光大。

昌輝養蜂場老闆程英哲送李四川檸檬蜂蜜水，象徵「檸」聚民心、「蜜」得民意，預祝李四川高票當選。圖／李四川競選辦公室提供
昌輝養蜂場老闆程英哲送李四川檸檬蜂蜜水，象徵「檸」聚民心、「蜜」得民意，預祝李四川高票當選。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天下午參訪樹林昌輝養蜂場體驗採蜜農事，親自操作燻煙器，並扛起扁擔挑蜂箱。
國民黨新北市長參選人李四川今天下午參訪樹林昌輝養蜂場體驗採蜜農事，親自操作燻煙器，並扛起扁擔挑蜂箱。

國民黨新北市長參選人李四川今天下午參訪樹林昌輝養蜂場體驗採蜜農事，親自操作燻煙器，並扛起扁擔挑蜂箱。
國民黨新北市長參選人李四川今天下午參訪樹林昌輝養蜂場體驗採蜜農事，親自操作燻煙器，並扛起扁擔挑蜂箱。

國民黨新北市長參選人李四川今天下午參訪樹林昌輝養蜂場體驗採蜜農事，親自操作燻煙器，並扛起扁擔挑蜂箱。
國民黨新北市長參選人李四川今天下午參訪樹林昌輝養蜂場體驗採蜜農事，親自操作燻煙器，並扛起扁擔挑蜂箱。

李四川 蜂蜜 洪佳君 2026九合一選舉 新北市選舉

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