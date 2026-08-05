莊競程批未即時回收甲醛米粉 竹市：非隱匿拖延

民進黨新竹市長參選人莊競程質疑，市府5月接獲通報米粉驗出甲醛，沒有立即回收與公布，昨天才說複驗有甲醛。竹市府表示，持續追蹤才有新的檢驗結果，非隱匿或拖延。

莊競程今天發布新聞稿表示，新竹米粉是新竹的重要招牌，也是許多在地業者長年努力經營、守法生產建立的城市品牌，但市府在處理程序上存在重大漏洞，讓單一事件擴大成整個產業的信任危機，波及無辜守法業者。

莊競程說，竹市府5月27日就接獲台南市政府通報，6月初進行稽查與抽驗，當時就應立即下架、完整回收，並清楚公布問題產品、批號及流向，市府直到昨天才再公布明好企業社的4款炊粉複驗檢出甲醛，處理過程令人無法接受。

新竹市政府透過文字回應，自接獲外縣市通報後，立即啟動跨單位專案處理，依食品安全衛生管理法辦理稽查、抽驗、產品下架、封存、回收及移送等程序，並持續擴大抽驗範圍、追蹤產品流向，全案依法持續辦理中。

竹市府指出，昨天公布的複驗結果為同一案件的持續追查，非新增或不同的食安事件，市府完整揭露資訊，而非隱匿或拖延，如果沒有持續追蹤，就不可能有新的檢驗結果。

新竹市政府衛生局表示，市府依法究責違法業者，避免單一業者違法而抹煞整體產業努力。將持續督導廠商落實追蹤下游回收，若隱匿庫存或提供不實紀錄，將依食安法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。