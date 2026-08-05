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黃國昌：民眾黨全力輔選李四川說到做到 希望相同經驗延續到竹北市長

聯合報／ 記者林銘翰／新竹即時報導
民眾黨中央委員會今天首度移師新竹縣，左起為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠、民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修。記者林銘翰／攝影
民眾黨中央委員會今天首度移師新竹縣，左起為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠、民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修。記者林銘翰／攝影

年底九合一選舉進入倒數，藍白竹北市長人選至今難產，民眾黨主席黃國昌今天表示，面對在野整合的問題，民眾黨就是說到做到，如同他答應輔選國民黨新北市長參選人李四川，雙方陣營目前在新北市的互動非常良好，希望這樣的經驗也能夠在新竹縣竹北市長發生。

2026九合一選舉

民眾黨中央委員會今天首度移師新竹縣，針對竹北市長選戰布局，黃國昌在會中表示，自己的態度向來非常清楚，過去對竹北市民的承諾，民眾黨從來沒有改變過，「我們始終始終相信在野的合作，必須建立在誠信的基礎之上」，唯有如此雙方才能夠真正有互信、展開下一階段更堅實的合作，並且回應台灣人民共同的期待。

黃國昌會後受訪時說，面對在野整合的問題，民眾黨就是說到做到，「所有跟我合作過的國民黨立委，相信他們都非常了解我的個性」，國民黨需要的空間跟時間，民眾黨都理解也尊重，他始終相信國民黨主席鄭麗文會履行承諾，「這樣的誠意跟善意，到目前為止沒有任何改變」。

「黃國昌就是一個說到做到的人」，黃國昌舉例，就像他答應會全力輔選李四川，也就是因為這樣的誠信跟信任，雙方陣營目前在新北市的互動合作非常良好，「希望這樣的經驗能夠持續在新竹縣、竹北市選舉發生」。

黃國昌表示，不管是鄭麗文還是國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，自己在過去這段時間當中都有非常多溝通，「這些內容對我來講，我都把它當成真心話，我也一直按照溝通的共識往前邁進，這樣的態度沒有改變」，最重要的還是大家本於誠信，未來才能夠有真正堅實的合作。

媒體詢問，傳出新竹縣副縣長陳見賢不排除脫黨參選新竹縣長，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠聽聞後說，陳見賢擔任8年新竹縣副縣長，同時也是多年的地方黨部主委，對於地方事務及組織非常了解，「我也跟他保持密切聯繫，很多地方事務都有請教他」。

邱臣遠表示，國民黨目前碰到整合的問題，民眾黨都表達尊重，身為民眾黨竹北市長參選人，現在能做的就是堅定信念、勇往直前，他會向竹北市民爭取最大的認同跟支持，「對於各方前輩跟有力人士，我們都會爭取最大的支持跟認同，我不會放棄任何可以爭取的力量」。

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