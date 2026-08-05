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嘉市長選戰升溫！張啓楷稱差距剩3.5個百分點 再推敬老政見

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市長選戰再出招，張啓楷稱民調拉近、端長者福利政見。圖／服務處提供
嘉市長選戰再出招，張啓楷稱民調拉近、端長者福利政見。圖／服務處提供

嘉義市長選戰持續升溫，藍白共推參選人、前立委張啓楷今天稱，最新民調顯示他與民進黨參選人王美惠差距已縮小至3.5個百分點，同時推出新一波電視牆文宣，主打長者福利，提出擴大敬老卡使用範圍及全市65歲以上長者健保費由政府全額負擔兩項政見

2026九合一選舉

張啓楷表示，近期2026嘉義市長選舉民調，他與王美惠的差距已大幅縮小至3.5個百分點，未來將持續提出具體、市民需要的福利及市政政見，以「顧市民、強教育、暢交通、拚經濟」為政策主軸，爭取市民支持。

張啓楷說，目前嘉義市敬老卡每月有1200點，未來將延續市長黃敏惠施政基礎，並參考台北市作法，擴大敬老卡使用範圍，包括搭乘計程車、抵用醫療掛號費，以及在超商、超市、農會消費等，另主張65歲以上長者健保費由政府全額負擔。

張啓楷表示，希望透過增加長者照護資源，同時減輕年輕世代照顧家庭長輩的負擔，讓相關福利政策不只照顧年長者，也能降低家庭支出壓力。

除長者福利政見外，張啓楷也將近期油品食安事件拉入選戰攻防，批評中央政府處理方式，並質疑王美惠面對事件的態度；另重提王美惠過去警消相關預算提案，認為民意代表應以具體行動照顧市民。

張啓楷表示，2026嘉義市長選舉攸關嘉義未來發展，他在立委任內爭取增加中央統籌分配款，認為嘉義市面對科技及產業發展，需要結合財經、行銷及市府團隊力量，推動城市產業升級。

嘉市長選戰再出招，張啓楷推出新一波電視牆文宣與市長黃敏惠同框，主打長者福利。圖／服務處提供
嘉市長選戰再出招，張啓楷推出新一波電視牆文宣與市長黃敏惠同框，主打長者福利。圖／服務處提供

張啓楷 政見 王美惠 2026九合一選舉 嘉義市選舉 敬老卡

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