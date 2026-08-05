新竹縣長初選失利…陳見賢缺席中常會 鄭麗文：國民黨一定需要你

國民黨行動中常會今移師新竹縣，為黨籍縣長參選人徐欣瑩助陣，初選失利的副縣長陳見賢未現身。國民黨主席鄭麗文今天表示，陳見賢永遠國民黨的一分子，未來第一線的戰鬥絕對需要他，「不要感覺自己孤單或被遺忘，國民黨絕對不會忘記你」。

鄭麗文表示，大家最關心的當然是新竹縣的整合，在新竹縣國民黨就是大家庭，平常不管怎麼樣吵吵鬧鬧，真正重要的時刻，「我們是血肉相連，我們才是自己人」，自己人有時候關門起來，罵一罵、打一打、吵一吵沒有關係，打開門之後要一致對外。

鄭麗文說，這場選戰真的很重要，大家都在看2026年國民黨能不能像4年前延續戰績，證明國民黨執政是五星級的，備受選民肯定；為了國家的未來，2026年選舉至關重要，大家都在看。

鄭麗文說，她知道初選過程中「大家受傷了、委屈了」，但新竹縣幾十年一路走來風風雨雨，什麼場面沒遇到過，什麼挑戰沒面對過？國民黨從來不是躺著選，從來不是搭順風車，都是逆風而行；所以，初選後，大家也慢慢沉澱、重新整理心情，為了年底真正的大戰重新出發。

鄭麗文說，不只新竹縣的老同事在安慰、鼓勵陳見賢，全台灣、甚至她去美國都有人在問，陳見賢不要感覺孤單或被遺忘，「國民黨絕對不會忘記你，在很多戰鬥位子上面，國民黨一定需要你」，這樣一輩子為黨付出、忠貞不二，認真打拚、有情有義。

鄭麗文說，雖然今天陳見賢沒有來到中常會，但是沒有關係，大家都經常跟他聯繫，繼續鼓勵、為他打氣，陳見賢始終永遠是國民黨的一分子，未來第一線的戰鬥也絕對需要他；希望新竹縣能關關難過關關過，國民黨一定要全面大團結、全面總動員，發揮戰力，守住新竹。