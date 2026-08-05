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盼放下初選廝殺團結勝選 楊文科：愛護陳見賢、支持徐欣瑩

聯合報／ 記者鄭媁／新竹即時報導
國民黨今在新竹縣黨部舉行中常會，兼任國民黨縣黨部主委的新竹縣長楊文科、新竹縣議長張鎮榮、徐欣瑩，包括副主席李乾龍、蕭旭岑等黨務幹部及近十名中常會皆到場。記者鄭媁／攝影
國民黨今在新竹縣黨部舉行中常會，兼任國民黨縣黨部主委的新竹縣長楊文科、新竹縣議長張鎮榮、徐欣瑩，包括副主席李乾龍、蕭旭岑等黨務幹部及近十名中常會皆到場。記者鄭媁／攝影

備戰2026選戰，國民黨行動中常會今移師新竹縣，為黨籍縣長參選人徐欣瑩助陣，初選失利的副縣長陳見賢未現身。新竹縣長楊文科今天表示，希望大家愛護陳見賢、支持徐欣瑩打贏選戰，「有些事情要放下、忘掉，向前看，要團結在一起。」

2026九合一選舉

國民黨今在新竹縣黨部舉行中常會，兼任國民黨縣黨部主委的新竹縣長楊文科、新竹縣議長張鎮榮、徐欣瑩，包括副主席李乾龍蕭旭岑等黨務幹部及近十名中常會皆到場，數百名支持者亦到場為徐欣瑩助陣，場面熱絡。

楊文科致詞表示，有人說國民黨有內憂外患，這是確實，國民黨是民主政黨，任何意見都可以提出來，但大家也非常清楚，有些事情要放下、忘掉，向前看，要團結在一起。

楊文科提到，有位婦女前輩曾說過，徐欣瑩非常用功、努力，是博士出身，也曾在立法院服務多年，帶給新竹縣很大的幫助，但她因為身居高位，有時與鄉親接觸相對較少。當時她說「我不喜歡徐欣瑩，可是我對於背叛國民黨的某某人更痛恨，我不投給他，我要投給徐欣瑩。」

楊文科也說，提名過程中，陳見賢非常承擔，始終表示自己忠於國民黨、不會離開國民黨，「這句話已經表示一切了」。他要大家愛護陳見賢、支持徐欣瑩打贏選戰。台下的縣議員也大喊「陳見賢加油！」

楊文科說，希望大家靜下心來往前走，「榮辱放兩邊，勝選放中間，」希望大家一起努力向前。

徐欣瑩表示，年底選戰的敵人是民進黨，他們要面對國家機器、黨政、媒體、網軍資源的摧殘，但她相信，國民黨整隊的成功以及團結的意志，縱然處境艱難，只要大家團結一致，新竹縣一定可以團結勝利。

徐欣瑩 楊文科 陳見賢 新竹縣 2026九合一選舉 新竹縣選舉 蕭旭岑 李乾龍

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