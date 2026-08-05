藍白竹北市長人選喬不攏 黃國昌：相信鄭麗文遵守承諾徐欣瑩說到做到

迎戰年底地方選舉，民眾黨中央委員會今天首次移師新竹縣，民眾黨主席黃國昌表示，針對大新竹及竹北市長選舉布局，民眾黨過去的承諾從來沒有改變，在野合作必須建立在誠信的基礎之上，相信國民黨主席鄭麗文會遵守承諾，國民黨新竹縣長參選人也會說到做到。

民眾黨今天在新竹黨部舉行中央委員會，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠、新竹縣議員及鄉鎮市民代表參選人全員到齊。黃國昌在會中表示，民眾黨中央委員會特別移師新竹縣，就是要用行動讓大家看到「民眾黨對新竹縣竹北市的重視，還有民眾黨對大新竹地區的關懷。」

黃國昌說，邱臣遠過去在立法院的表現非常優秀，同時也是新竹市前副市長及代理市長，從立法院的歷練到新竹市的服務經驗，他所展現出來的城市治理能力有目共睹，竹北市需要一個具有高度治理能力的人才，而相信邱臣遠正是一位這樣的人才。

黃國昌指出，2024年總統大選，民眾黨在新竹縣竹北市得到38%的選民支持，因此期許能夠帶給所有市民一個更好、不一樣的竹北，包括竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉及寶山鄉等選區，所有代表民眾黨參選的夥伴也都整好隊伍準備一起出發，「我們在新竹縣的團隊一定會一步一腳印，把政策做好，把服務做深，爭取更多新竹鄉親的認同。」

針對竹北市長選戰布局，黃國昌表示，自己的態度向來非常清楚，過去對竹北市民的承諾，民眾黨從來沒有改變過，「我們始終始終相信在野的合作，必須建立在誠信的基礎之上」，唯有如此雙方才能夠真正有互信、展開下一階段更堅實的合作，並且回應台灣人民共同的期待。

黃國昌重申，去年11月跟鄭麗文共同舉行記者會，他就說過民眾黨有最大的誠意跟善意，也會透過最好的方式推出最強的人選，進而帶給所有市民朋友最好的城市治理，這樣的承諾始終沒有改變，「我一直相信鄭麗文會遵守承諾，也希望徐欣瑩說到做到。」

黃國昌說，唯有建立在誠信基礎的合作，才能夠真正贏得人民的信任，民眾黨一定會在竹北全力以赴，「我們有最好的候選人、最堅強的團隊，也有一群願意為地方共同打拚的夥伴」，接下來會繼續用政策說服人民、用行動爭取支持，我們一起努力讓竹北真正成為幸福移居，也能夠代表理性務實科學城市治理的典範。」