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媽拿課本替考碩士兒求簽名 大學長李四川親簽「加油，祝心想事成」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
1位媽媽今天拿工程概論課本替考碩士兒子向國民黨新北市長參選人李四川求簽名，身為大學長的李四川親簽「加油，祝心想事成。」圖／李四川競選辦公室提供
1位媽媽今天拿工程概論課本替考碩士兒子向國民黨新北市長參選人李四川求簽名，身為大學長的李四川親簽「加油，祝心想事成。」圖／李四川競選辦公室提供

1位媽媽今天拿工程概論課本替要考碩士的兒子向國民黨新北市長參選人李四川求簽名，身為大學長的李四川親簽「加油，祝心想事成。」讓替兒子求簽名的媽媽感到十分窩心，也期望兒子的偶像能順利當選。

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李四川今天臉書發文表示，今天到鶯歌區南興宮參拜，有一位媽媽從人群裡走上來，手上拿的不是傳單，是一本工程課本。她說，「川伯，我兒子是你的粉絲。他讀土木，正要考碩士，特別交代我，一定要拿課本來給你簽名。」

李說，自己是讀電機，他讀土木，雖不同科，但同在一條跟工程相關的路。李表示，從職校、專科，一個一個階段慢慢考，整整走了很多年，沒有一步是跳過的，大這位禡禡說，他是兒子的偶像，希望給他力量，因此，這個簽名，一定要簽，且準確講，是簽給彼此的。

「能被一個正在拚人生的孩子記在心裡，這是我做工程一輩子，想都沒想過的。」李四川表示，「說實在是你們的看見，讓我有能量。」

李四川今天先後前往鶯歌區碧龍宮、宏德宮（孫臏廟）、南興宮及永福宮等4座在地信仰中心參拜祈福，受到廟方及鄉親熱烈歡迎；他也重申，未來當選將推動「大漢溪捷運縱貫線」，提升在地居民交通便利性，並結合未來的新北大巨蛋，以「南有巨蛋城，北有科學城的」城市發展雙引擎，帶動土樹三鶯溪南地區及整體新北市發展。

今天中午李出席於永福宮舉辦的鶯歌區「優質綠竹筍推廣活動暨表揚大會」，受到許多在地農友及鄉親熱烈歡迎，鶯歌區農會理事長鄭璧昌也特別祝福李四川高票當選、心想事成。李四川致詞時，首先向獲獎農友賀喜，並盛讚鶯歌綠竹筍及農特產品質優良，未來擔任市長一定會做農會及農友最堅強後盾，照顧農友生計、持續推廣新北在地農特產。

李四川也提到，從擔任台北縣工務局長、副縣長到新北市副市長時期，感謝第一線人員的共同努力，攜手推動鶯歌的轉型與發展，對在地有非常深厚的感情。李四川並承諾，未來當選後將結合新北大巨蛋的城市規劃，推動「大漢溪捷運縱貫線」，由台北市大稻埕出發，一路串聯至三重、新莊及溪南地區，提升當地交通量能、引入高科技產業，帶動溪南地區城市翻轉與生活升級。

國民黨新北市長參選人李四川今早到鶯歌站前及公有市場，親切向店家與採買民眾握手致意，現場鄉親熱情相挺，紛紛送上菜頭、粽子與蒜苗等好彩頭預祝高票當選。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今早到鶯歌站前及公有市場，親切向店家與採買民眾握手致意，現場鄉親熱情相挺，紛紛送上菜頭、粽子與蒜苗等好彩頭預祝高票當選。圖／李四川競選辦公室提供

1位媽媽今天拿工程概論課本替考碩士兒子向國民黨新北市長參選人李四川求簽名，身為大學長的李四川親簽「加油，祝心想事成。」圖／李四川競選辦公室提供
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李四川 課本 碩士 2026九合一選舉 新北市選舉

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