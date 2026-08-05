批台中市政不進反退 何欣純：宣示當選推動3個第一

民進黨行動中常會今天首發場在台中舉行，中常會前也先進行台中市長參選人何欣純大造勢。何欣純表示，台中這8年來市政不進反退，市民普遍感受到區域發展落差、市政治理落差、產業發展落差等3大落差；若她當選市長要達到三個第一，捷運路網的效率推動第一、全面照顧六星福利第一、無人載具第一。

何欣純指出，近年來中央投入台中各項建設經費超過3500億元以上，但很多市民相繼反映，台中治安、食安、交通、環境通通出了問題，身為台中人看到自己的城市一次又一次地登上了負面新聞，真的很心痛。

何欣純說，這8年來台中不進反退有三個落差。第一是區域發展落差，台中合併升格為直轄市至今，區域間的資源分配非常不平衡，大型公共建設幾乎集中在特定的區域。

何欣純表示，第二是市政治理落差。今年以來台中屢躍負面新聞版面，從豬瘟、兒虐、國小棒球隊狼教練性侵事件，到最近廚餘、垃圾山、油品食安等問題都沒處理好，一連串事件下來，令人質疑台中市長盧秀燕的治理能力。

何欣純指出，第三個是產業發展落差。台中的產業不是只有中科半導體，還有更多的傳統產業跟中小企業面臨AI、數位、淨零轉型壓力，需要政府的支持跟協助，但很可惜台中市政府並沒有全力地投入輔導。

何欣純說，若由她來當市長，要達成三個第一，首先是捷運路網的效率推動第一，要用行動、效率，全面檢視藍線實質的問題和工程進度，盡速排除問題，加速捷運藍線動工、完工。

何欣純表示，第二是福利加碼，包括生育補助加碼加倍、坐月子補助每胎5萬元、0到6歲兒童每人每月營養津貼1500元等；第三是無人載具第一，現在的無人載具產業聚落就在台中，不只單純採購無人機，更要涵蓋研發、測試場域、資安驗證、非紅供應鏈，以及國際認證和人才培育，打造完整的無人載具產業生態系。

民進黨立院黨團總召、台中立委蔡其昌表示，台中近年「這也出問題，那也出問題」，其實不是台中出問題，是人出問題，只要市長選對人，台中選對人，台中的問題就沒了。