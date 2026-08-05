快訊

三颱共存！繼白海豚、鯨魚後昌鴻颱風生成 氣象署揭對台影響

兒遭控交友騙吃騙喝「約吃火鍋只帶10元」 邵昕13字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

批台中市政不進反退 何欣純：宣示當選推動3個第一

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨行動中常會今天首發場在台中舉行。記者蔡晉宇／攝影
民進黨行動中常會今天首發場在台中舉行。記者蔡晉宇／攝影

民進黨行動中常會今天首發場在台中舉行，中常會前也先進行台中市長參選人何欣純大造勢。何欣純表示，台中這8年來市政不進反退，市民普遍感受到區域發展落差、市政治理落差、產業發展落差等3大落差；若她當選市長要達到三個第一，捷運路網的效率推動第一、全面照顧六星福利第一、無人載具第一。

2026九合一選舉

何欣純指出，近年來中央投入台中各項建設經費超過3500億元以上，但很多市民相繼反映，台中治安、食安、交通、環境通通出了問題，身為台中人看到自己的城市一次又一次地登上了負面新聞，真的很心痛。

何欣純說，這8年來台中不進反退有三個落差。第一是區域發展落差，台中合併升格為直轄市至今，區域間的資源分配非常不平衡，大型公共建設幾乎集中在特定的區域。

何欣純表示，第二是市政治理落差。今年以來台中屢躍負面新聞版面，從豬瘟、兒虐、國小棒球隊狼教練性侵事件，到最近廚餘、垃圾山、油品食安等問題都沒處理好，一連串事件下來，令人質疑台中市長盧秀燕的治理能力。

何欣純指出，第三個是產業發展落差。台中的產業不是只有中科半導體，還有更多的傳統產業跟中小企業面臨AI、數位、淨零轉型壓力，需要政府的支持跟協助，但很可惜台中市政府並沒有全力地投入輔導。

何欣純說，若由她來當市長，要達成三個第一，首先是捷運路網的效率推動第一，要用行動、效率，全面檢視藍線實質的問題和工程進度，盡速排除問題，加速捷運藍線動工、完工。

何欣純表示，第二是福利加碼，包括生育補助加碼加倍、坐月子補助每胎5萬元、0到6歲兒童每人每月營養津貼1500元等；第三是無人載具第一，現在的無人載具產業聚落就在台中，不只單純採購無人機，更要涵蓋研發、測試場域、資安驗證、非紅供應鏈，以及國際認證和人才培育，打造完整的無人載具產業生態系。

民進黨立院黨團總召、台中立委蔡其昌表示，台中近年「這也出問題，那也出問題」，其實不是台中出問題，是人出問題，只要市長選對人，台中選對人，台中的問題就沒了。

何欣純 台中市 2026九合一選舉 台中市選舉 中常會 食安

延伸閱讀

批盧秀燕滿意度只贏彰化縣長 賴清德：支持何欣純，讓台中再搖擺一次

全台最大台中水湳轉運中心啟用 盧秀燕：打造「7轉7接」交通任意門

柯志恩強調支持國防 讓每一分預算都能提升戰力

蔣萬安讚李四川是萬大線最大功臣 李：當選市長一定完成二期工程

相關新聞

沈伯洋喊話蔣萬安「刷負評是紅線」他舉罷團霸凌店家嗆：怎麼有臉喊

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚到饒河夜市掃街，一家老店因蓋住台北市長蔣萬安的簽名，遭網友刷一星負評，沈伯洋今天喊話蔣萬安，此為「紅線」，希望蔣呼籲支持者不要有此行動。對此，台北市議員楊植斗在臉書嗆，當初罷團霸凌店家不吭聲，現在怎麼有臉喊紅線？

批台中市政不進反退 何欣純：宣示當選推動3個第一

民進黨行動中常會今天首發場在台中舉行，中常會前也先進行台中市長參選人何欣純大造勢。何欣純表示，台中這8年來市政不進反退，市民普遍感受到區域發展落差、市政治理落差、產業發展落差等3大落差；若她當選市長要達到三個第一，捷運路網的效率推動第一、全面照顧六星福利第一、無人載具第一。

曾被勸「跟大黨走比較穩」 吳欣岱吐心聲：小黨不必看臉色

台灣基進台北市港湖議員參選人吳欣岱近日在臉書分享掃街拜票心得，表示經常被民眾詢問「你是藍的還是綠的？」她現在的回答是「我是台灣的，跟你一樣的」，並強調自己的台獨立場從未改變，但經過多年參與政治後，「不再覺得藍綠這兩個字，能夠告訴你一個政治人物真正會怎麼做事。」

批盧秀燕滿意度只贏彰化縣長 賴清德：支持何欣純，讓台中再搖擺一次

民進黨行動中常會今天首發場在台中舉行，身兼黨主席的賴清德總統表示，台中市長盧秀燕近年施政滿意度不甚理想，從遠見雜誌評比看來，不僅和高雄市長陳其邁沒得比，在中部也比雲林縣長、苗栗縣長、南投縣長評比都差，只免強贏過彰化縣長而已，台中向來是「搖擺州」性質，這次選舉要支持何欣純，讓台中再搖擺一次。

童子瑋提公車四大改革 謝國樑回應：今年第四季30輛電動公車營運

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天發表交通政策第三部曲「公車維新」，宣布提出「新路網、新車隊、新待遇、新智慧」四大改革策略，市長謝國樑回應表示，有好的意見，大家都可以討論。目前市府所期待的，就是在今年第四季希望會有30輛以上的電動公車能投入營運，相信市民會有不同的感受。

蘇巧慧提都更、住宅新政 成立都更局、試辦20年青年育兒宅

民進黨新北市長蘇巧慧昨天拋出都更與住宅政策，今天她被問到此事時指出，為向大家宣示對都市更新的決心與態度，如果未來有機會當選新北市長，一上任就要成立「都市更新局」，能更適當、更有位階串連，並加速審議速度，也能在簡政便民同時，讓所有機制動起來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。