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台東無黨議員林參天質疑吳家開發案爭議 吳秀華：若有不法請依法查辦

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
無黨籍議員林參天質疑吳家立麗大酒店停車場違規使用農地，縣府表示已裁罰並將依法按次裁罰。記者尤聰光／攝影
無黨籍議員林參天質疑吳家立麗大酒店停車場違規使用農地，縣府表示已裁罰並將依法按次裁罰。記者尤聰光／攝影

無黨籍台東縣議員林參天今指控，國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華家族近年多項旅宿及土地開發案涉及農地違規使用、水土保持及開發管理等爭議，並點名立麗大酒店停車場占用農地。縣府表示，立麗大酒店停車場違規使用農地案去年已裁罰6萬元，並限期改善，但迄今仍未完成改善，將依法按次裁罰。

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林參天表示，立麗大酒店右側大型停車場及鄰近兩處停車場均設置於農地，涉嫌違反農地使用規定；此外，富山美麗海景安養中心開發案過去曾因違反水土保持法遭裁罰，東映國際休閒渡假村農路開發案也引發爭議。他認為，吳家近年多項旅宿及土地開發案，已引起外界對土地利用及行政審查程序的質疑。

縣府表示，富山美麗海景安養中心曾於民國105年因違反水土保持法遭裁罰15萬元；立麗大酒店停車場違規使用農地案則於去年1月裁罰6萬元，並限期去年3月完成改善，但截至目前仍未改善完成。地政處指出，違規使用農地共3處，面積約1分地，將依區域計畫法及相關規定按次裁罰。

縣府也表示，林參天提及的東映國際休閒渡假村農路開發案，目前仍由台東地檢署偵辦中。

對於相關質疑，吳秀華表示，家族成員眾多，各自經營不同事業，她本人概無參與，也不能因為自己擔任公職，就不允許家人從事商業活動。

吳秀華表示，若相關投資開發案確有不法情事，「證據指向哪，就請辦到哪」，她支持依法調查，也相信司法會秉持客觀、公正原則辦理；但呼籲外界不要因選舉將事件無限上綱，造成不必要的社會紛擾。

2026九合一選舉 台東縣選舉 吳秀華

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