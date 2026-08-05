批盧秀燕滿意度只贏彰化縣長 賴清德：支持何欣純，讓台中再搖擺一次

民進黨行動中常會今天首發場在台中舉行，身兼黨主席的賴清德總統表示，台中市長盧秀燕近年施政滿意度不甚理想，從遠見雜誌評比看來，不僅和高雄市長陳其邁沒得比，在中部也比雲林縣長、苗栗縣長、南投縣長評比都差，只免強贏過彰化縣長而已，台中向來是「搖擺州」性質，這次選舉要支持何欣純，讓台中再搖擺一次。

賴清德指出，台中在近10年各項建設經費超過3000億元，但很可惜目前台中市的市政表現，並不符合台中市市民的預期，落差越來越大，在這種狀況之下，台中一定要改變，「改變，就是台中這個城市的特色。」

賴清德說，如同何欣純所說，台中目前面臨了區域發展落差、市政治理缺失、產業發展迷失三大問題，何欣純不止看見問題也提出解方，顯示出她對中央的政策非常熟悉，如果當選市長，絕對有能力銜接中央和地方，引接中央的資源來到台中市，成為台中進步的動力，也成為台中市市民幸福的根據。

賴清德表示，不管是站在台中未來發展的立場，或是希望站在台灣社會安定的立場，或者是國家安全的立場，懇請台中市民一定要出來投票，再次展現中人的智慧，再搖擺一次，支持最好的參選人，台中市市長何欣純。